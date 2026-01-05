Teden z Luno: konjunkcija Venere in Marsa v četrtek nosi strast in energijo

Ponedeljek, 5. 1. V novo leto vstopamo z Luno v levu in konjunkcijo Sonca in Venere, kar prinaša veliko radostne, ustvarjalne energije. Ko je zasedeno znamenje kozoroga, ki zahteva disciplino, učinkovitost in napore, je teže sproščeno živeti Luno v levu. Kombinacija prinaša spodbudo le pri doseganju ciljev. Da bi se veselili življenja, se znali zabavati in uživati, se bo treba potruditi.

Torek, 6. 1. Luna bo v levu do 18. ure. Sonce, njen dispozitor, se sreča z Venero in jo izpostavi. Če si dovolimo, bo več radosti, kreativnosti, veselja. Lunin kvadrat na Uran okrog 14. ure prinaša več nemira in trme. Prehod Lune v devico nas sprva pomiri. Več bo potrebe po urejanju, pospravljanju.

Sreda, 7. 1. Združuje se stelij Sonce, Venera, Mars, ki prinaša bojevite načrte, napetosti. Dovaja nam veliko energije, strasti, delavnosti, da si izborimo pot do želenega. Luna bo ponoči na stelij tvorila trigone, tako bomo z delavnostjo, natančnostjo in bistrostjo laže prišli do cilja.

Četrtek, 8. 1. Konjunkcija Venere in Marsa nosi strast in energijo. Ker se tudi Sonce in Mars približujeta v konjunkcijo, zna biti več energije, a tudi jeze in napetosti. Pazimo, da nismo preostri. Merkurjeva harmonija z Luninima vozloma prinaša priložnosti za kvalitetne pogovore. Luna v devici nas dela natančne, kritične, bistre. Zjutraj bo delovala spodbudno, proti večeru bo več bremen, a z vztrajnostjo se bodo našle rešitve.

Petek, 9. 1. Sonce in Mars sta v konjunkciji, lahko budita jezo, dominantno energijo nekaterih. Z načrtom in vztrajnostjo se bomo laže usmerili h konkretnim ciljem. Luna je v tehtnici, tako bodo na udaru odnosi. Za harmonijo bomo morali biti taktni, premišljeni. Če bomo delovali le za lastne interese, bo več konfliktov. Družbeno prihaja več konfliktov, ki kažejo nepoštenost sveta, v katerem živimo.

Sobota, 10. 1. Konjunkcija kolerikov tvori opozicijo z Jupitrom, kar lahko prinese jezo, sovraštvo, nemir. Spraševali se bomo, kaj je etično, pošteno, prevladoval bo občutek, da je moč nekaterih več vredna kot človečnost. Zasebno lahko delujemo razumsko, manj strastno, se povezujemo s tistimi, ki jih ne razumemo. Izogibajmo se konfliktom, saj ne bomo znali najti prave mere.

Nedelja, 11. 1. Venerin kvadrat na Kiron bo odpiral rane odnosov. Treba se bo soočiti s svojo notranjo rano in si priznati, da določeni odnosi še niso predelani. Dopoldne bomo pasivni, lenobni, saj bo Luna tekla v prazno. Njen popoldanski prehod v škorpijona nam bo dal več energije, strasti, volje, a naša čustva bodo ekstremna.