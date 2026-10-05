Teden z Luno: kvadrat bo v soboto najbolj prizadel partnerske odnose

Ponedeljek, 5. 10.

Luna v levu v zgodnjih jutranjih urah poveže že separativno opozicijo Marsa in Plutona in prinaša nekaterim več napetosti, jeze, nemira. Dopoldan bo namenjen intelektualnemu delu, spodbujeno bo izražanje. Zgodaj popoldne bo spodbujena ustvarjalnost, tudi pretirano iskanje užitkov. Zvečer se sestavi umirjena stabilna energija, koristna za dogovore, načrtovanje, iskanje rešitev.

Torek, 6. 10.

Še en dan z Luno v levu, ki nas kliče k veselju, zabavi, konjunkcija z Jupitrom okrog poldneva dodaja še več veselja, kako novo priložnost, nekaj tudi drame in vznemirjenja, namenjenega navdihu. Merkur in Venera se približujeta v konjunkcijo, čeprav sta v škorpijonu, budita potrebo po iskrenih globokih pogovorih, prijaznosti in človečnosti, spodbujata ročne spretnosti.

Sreda, 7. 10.

Luna prestopi v praktično in redoljubno devico in nas povede k iskanju učinkovitosti in razumnosti, kliče k pospravljanju in natančnim analitičnim premislekom. Zgodaj popoldan njen kvadrat z Uranom nosi nekaj stresa, proti večeru prinaša več taktnosti, prijaznosti, prikupnosti in ročnih spretnosti. Sekstil Marsa in Urana nam bo dal pogum, originalnost in adrenalin, da speljemo stvari do konca.

Četrtek, 8. 10.

Luna bo v devici, a brez pomembnih aspektov. Izkoristimo energijo za to, da ustvarimo red doma, v pisarni ali na računalniku, telefonu. Pobrisati, urediti, pospraviti so besede tega dne. Ker Luna v devici spodbuja modre premisleke, analizo in iskanje praktičnih rešitev, med konkretnim pospravljanjem tudi kaj modrega spoznamo, uvidimo.

Petek, 9. 10.

Jutro bo deviško naravnano, mi željni reda. Od desetih dopoldan nas bo Luna v tehtnici klicala k iskanju harmonije v odnosih in želji po lepših plateh življenja. Dopoldne so ta hrepenenja lahko malo romantična in nestvarna, pozneje bo več energije, mi bolj konstruktivni. Ker je vladarica Lune retro, se nam v prihodnjih dneh lahko sestavi tudi kak uvid v pomembne odnose iz preteklosti.

Sobota, 10. 10.

Mlaj bo proti večeru, v zraku je lahko več pasivnosti in utrujenosti. V karto mlaja je vpet kvadrat Venere in Marsa, Venera je v Marsovem znamenju, več bo agresije, nestrpnosti, lahko kake zgodbe o seksualnem nasilju. Če ne dobimo želenega, lahko postanemo jezni in nemirni. Ker je kvadrat na sedmi stopinji, bo najbolj prizadel partnerske odnose.

Nedelja, 11. 10.

Počivajmo, vzemimo si čas zase, včasih je treba tudi lenariti. Predelovali bomo odnose, iskali načine, kako popraviti, kar se je pokvarilo. Od 17.37 bo Luna v škorpijonu, doživljanje življenja se bo še poglobilo, napornih čustev zna biti več. Škorpijonska energija nas lahko spravi v pogon, šport je zdravilo, ki spušča iz nas napetost.