Teden z Luno: ljubosumje, čustveni pretresi in nepričakovani zapleti

Ponedeljek, 19. 10. Luna raste v vodnarju in odpira se energija, namenjena povezovanju ljudi in informacij za skupni napredek. Zjutraj in dopoldne aktivira kvadrat retrogradne Venere s Plutonom, zato bomo ljubosumni, posesivni, obsesivno nekaj hoteli imeti in nagon nas lahko vodi stran od tistega, v kar verjamemo. Naj gre za vznemirjenje zaradi financ, lastne vrednosti in odnosa, poiščimo mir in se ne pustimo divjim valovom negativnega čustvovanja. Popoldne bo manj napornih čustev, več povezovanja.

Torek, 20. 10. Noč bo naporna, budi ihto, frustracije, jezo in nemir. Kvadrat med Venero in Plutonom bo eksakten zjutraj, marsikdo je lahko ujet v želje, hrepenenja, ki se jih ne da uresničiti, z več uničevalnih teženj, kar se odraža skozi ljubosumje in posesivnost. Nekaterim pritiska na občutek lastne vrednosti, drugim prinaša finančne izzive. Veliko bo nemira, zvečer znamo premočno reagirati, z nečim pretiravati.

Sreda, 21. 10. Luno v vodnarju bomo doživljali kot radovednost in povezovanje. Dopoldne so mogoči konstruktivni dogovori in koristno bo, da nekaj prestavite, se izrazite, pokažete. Luna ob 14.30 preide v ribi. Dovolimo miru, da nas vodi. Njen trigon z Venero spodbuja romantično naravnanost in prijetnejše odnose. Nočne ure bodo naporne.

Četrtek, 22. 10. Luna bo v ribah brez pomembnih aspektov, še vedno rastoča, tako bo energije dovolj, le mi bomo delovali z manj notranje volje. Za nekatere bo dan pasiven, za druge poln duhovnega navdiha. Sonce je na koncu tehtnice, kar prinaša manj energije, volje, ni prave smeri gibanja.

Petek, 23. 10. Jutro z zanimivimi uvidi in toplimi pogovori. Sonce vstopi v škorpijona, dan bo pasiven, dolgočasen, šele popoldne dobi več ritma, dinamike in smeri. Ker je Luna večji del dneva v praznem teku v ribah, se lahko postanost razvleče na ves dan. Iskali bomo odklop.

Sobota, 24. 10. Merkur se obrača nazaj, zapleti, zastoji, napake so del tega. Venera in Sonce se povežeta v konjunkcijo, kar nekaterim prinaša veselje, potrebo po ustvarjanju, veseljačenju. Luna je v ovnu, aktivne dinamične energije bo veliko. Popoldne se dotakne Saturna in prinaša odgovornost, breme. Zvečer gre v harmonijo z Marsom, kar bo dodalo energijo za delo ali zabavo.

Nedelja, 25. 10. Venera se vrača v tehtnico in dnevi skrajnih čustvovanj, posesivnosti, ljubosumja in drame se umikajo, ponovno bomo hoteli spravo, harmonijo. Čez dan je ognjena Luna spodbudno povezana, kliče k športu, akciji, delu, dinamiki. Le zvečer prinaša čustvene rane, bolečine lastne vrednosti.