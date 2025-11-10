Teden z Luno: Luna v levu prinaša novo, svežo pogonsko energijo

Ponedeljek, 10. 11. Luna bo do 18.30 v počasnem in mirnem znamenju raka. Dopoldne bo še zelo aspektno aktivna in z njeno pomočjo lahko počasi, a zbrano in umirjeno veliko naredimo. Popoldne bo spodbujala bolj dušno in ustvarjalno energijo. Prehod Lune v znamenje leva sprva ne bo prijeten, saj znamo delovati dramatično, intenzivno in brez občutka za druge.

Torek, 11. 11. Luna v levu prinaša novo, svežo pogonsko energijo, nas kliče k ustvarjanju, veselju in zabavi. Zgodaj zjutraj se harmonično poveže z retrogradnim Merkurjem in prinaša razjasnitve za nazaj. Jupiter se v torek obrača retrogradno, njegova stacionarnost nam bo prinesla veliko uvidov, zjasnitev, razumevanja celote.

Sreda, 12. 11. V sredo bo zadnji krajec, ki lahko nekoliko vznemiri naše doživljanje, prinaša izzive in spodbuja k njihovemu reševanju. Luna bo še vedno v znamenju leva, v nas bo še vedno veliko jasnine in radosti. Merkur se bliža konjunkciji z Marsom, tako bomo bolj spretni, jezični, hitrejših misli, le na cesti je potrebna malo večja previdnost, da nismo prehitri.

Četrtek, 13. 11. Luna bo v pridnem znamenju device, njeno energijo lahko izkoristimo za ustvarjanje reda, če moramo kaj natančnega narediti. Ker je njen vladar retrograden, bomo videli pretekle težave in jih bomo prisiljeni reševati. Luna bo med 11. in 13. uro kvadrirala konjunkcijo Merkurja in Marsa, tako znamo biti kritični, sitni, jezični in nepotrpežljivi. Nato bo aplicirala v sekstil z Venero in nemir se bo pomiril, mi bomo delovali bolj spravljivo.

Petek, 14. 11. Luna je v znamenju device, a v aplikaciji v sekstil s Soncem, tako obljublja resen, tih dan, ko bomo znali biti zbrani in predani delu. Ker je Merkur retrograden, je videti, da bo veliko dela, ki ga bo treba narediti za nazaj. Okrepljena bo potreba po čistoči, znali bomo hitro in učinkovito postaviti vse na svoje mesto.

Sobota, 15. 11. Dopoldne bomo še redoljubni in bistri, nato bomo bolj željni pogovorov, druženja, povezovanja in sodelovanja. Težko bomo sami. Dobro bi bilo, da gremo čez vikend obiskat kako kulturno prireditev. Če bomo doma, nas bo hitro potegnilo v lenobo in se bo hitreje v naših ustih našel kak sladek košček hrane.

Nedelja, 16. 11. Luna bo v znamenju tehtnice, brez aspektov, kar obljublja pasiven, lagoden, lenoben dan. Če se bomo zasedeli na foteljih in kavčih, se konec dneva ne bomo počutili najbolje. Bolje je, da se družimo, gremo v kak lokal, na prireditev, med ljudi, potem bomo kmalu imeli več energije.