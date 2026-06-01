Teden z Luno: Luna v ribah nas bo pomirila, postopoma bo manj misli in bo laže slišati srce

Ponedeljek, 1. 6. Luna v strelcu spodbuja dinamiko, akcijo, da se ciljno usmerimo. Ker je v praznem teku, lahko bezljamo, zato se organizirajmo sami, drugače nam kolerična energija prinaša nemir. Merkur bo do 14. ure na zadnji stopinji, s tem se odpira več intuitivne energije. Njegov prehod v raka, kjer se bo obračal in ostal do začetka avgusta, prinaša več pozornosti na čustva, iskrene sočutne pogovore.

Torek, 2. 6. Luna v kozorogu in Sončev sekstil na Saturn nam bosta omogočila modro načrtovanje prihodnosti. Kot vedno nas kozorogova energija kliče k učinkovitosti, tudi za ceno čustvenega zadovoljstva in notranjega miru. Dopoldne se lahko budi negotovost, vendar kar pogumno naprej, korak za korakom in delovno.

Sreda, 3. 6. Merkurjeva harmonija z Luninima vozloma bo prinašala priložnosti za bolj harmonične pogovore in več sposobnosti prilagajanja. Luna v kozorogu nam lahko vzame nekaj veselja in zadovoljstva v čustvenem pogledu, a če se osredotočimo na to, kar je treba narediti, bo dan učinkovit. Merkurjev kvadrat z Neptunom nas kliče, da zaupamo intuiciji, a pazimo, da ne olepšujemo stvari, lažemo sebi in drugim.

Četrtek, 4. 6. Do 15.45 bo prevladovala težja energija, ki, če jo usmerimo v delo in odgovornosti, prinaša tudi nekaj zadovoljstva. Popoldanski prehod Lune v vodnarja nas bo odprl, spet bomo lažji, bolj objektivni, željni druženja in povezovanja. Noč zna biti težja, če ste občutljivi za negativne energije, si lahko ob posteljo položite lovorjev list, saj odganja negativne sanje.

Petek, 5. 6. Še en družaben in energičen dan. Luna v vodnarju nas bo odpirala pogovorom, druženju, radovednosti, intelektualni originalnosti. V popoldanskih urah se držimo reda in resno premislimo. Trma in jezni odzivi nam ne bodo koristili. Raje izkoristimo energijo Luninega kvadrata z Marsom za preboj, da se premaknemo naprej. Večerne ure bodo harmonične in radostne, izkoristimo jih za druženje.

Sobota, 6. 6. Luna v vodnarju in v praznem teku nas lahko spravi v hektično energijo, ko je preveč misli, nas nosijo ideali in namesto reda ustvarjamo kaos. Bolj koristno je, da gremo med ljudi, se družimo ali izobražujemo. Če imamo nujne obveznosti, si jih začinimo z vznemirjenjem.

Nedelja, 7. 6. Luna v ribah nas bo pomirila. Postopoma bo manj misli in bo laže slišati srce. Jutranje ure lahko prinesejo stres, saj je Luna v kvadratu z Uranom, nato bo dan prijeten. Idealno je, da smo ob morju in preprosto začutimo, kako lepo je življenje, ko končno spustimo nadzor.