Teden z Luno: Luna v tehtnici išče harmonijo, spodbuja kultivirane in prijetne odnose

Ponedeljek, 22. 6. Luna v tehtnici išče harmonijo, spodbuja kultivirane in prijetne odnose. Njeni aspekti so temeljno spodbudni, tvori konfiguracijo zmaj s transaturnovci in dana nam bo možnost dvigovati raven odnosov. Večerne ure nosijo več radosti, ljubezni, užitka in harmonije, saj Luna tvori trigon na Venero. Paralela Merkurja in Jupitra nam bo pomagala, da se bo razumelo, kar želimo sporočiti.

Torek, 23. 6. Sonce se povezuje z Luninima vozloma, tako bo več jasnosti, uvida v nasprotja, v odnose, moči voditi in usmerjati nasprotujoče si. Luna bo v spravljivi tehtnici, tako bomo bolj kot delo potrebovali pogovore, razumevanje, sprejemanje. Zvečer zna biti preveč misli, besed, več zmede. Merkur je vedno bolj počasen, preverimo, ali razumemo, kar nam drugi sporoča, preden reagiramo.

Sreda, 24. 6. Jutro bo pasivno, od 8.43, ko Luna prestopi v škorpijona, se bo v nas oglašalo več intenzivnih čustev. Če se naravnamo nanje, nas čustva lahko tudi vodijo, nam dajejo energijo, strast in moč, da dosežemo želeno. Vse do 15. ure bo več jasnosti in moči strast usmeriti k ciljem, druge prepričati v to, v kar verjamemo. Nato lahko intenzivna čustva doživljamo tudi kot naporna, saj se Luna bliža kvadratu s Plutonom.

Četrtek, 25. 6. Luna v globokem, karizmatičnem in strastnem škorpijonu nas žene v odnose in življenje na polno, predano in brezkompromisno. Sončev kvadrat z Neptunom nosi navdih, a lahko tudi kako iluzijo in šarmantne magnetične moške, ki obljubljajo veliko, dajo bolj malo. Venerin trigon na Saturn govori, da je tako v odnosih kot pri financah bolje, da se držimo znanega, predvidljivega, ne tvegamo preveč.

Petek, 26. 6. Dopoldne bo v nas potreba povedati, pojasniti, povezati ljudi za skupni cilj. Največ bomo dosegli s šarmom in občutkom. Popoldne lahko opozicija Lune na Mars prinaša več napetosti in nemira, pazimo, da ne reagiramo premočno. Proti večeru bo več optimizma, navdiha, upanja. Noč je videti vznemirljiva.

Sobota, 27. 6. Paralela Jupitra in Urana prinaša poseben dan, izjemen, nenavaden, z zanimivimi prebliski. Marsikaj se nam lahko sestavi, napredni bomo, družbeno bo veliko novosti. Zasebno nas Luna v strelcu kliče na avanturo, potovanje, izobraževanje, da se prepustimo, odkrijemo lepe stvari, razširimo krila, pogledamo stvari s širše perspektive.

Nedelja, 28. 6. Mars bo na koncu znamenja, tako smo lahko utrujeni in obremenjeni. Na srečo se sreča z Jupitrom in tudi z manj energije obljublja pozitivno naravnanost. Z Luno v strelcu je dobro, da se kaj dogaja, da se potepamo, raziskujemo.