Teden z Luno: Merkur se bliža sekstilu s Kironom, iskreni pogovori bodo zdravilo

Ponedeljek, 2. 2. Včerajšnja polna luna in kontraparalela Marsa in Urana lahko še nosi nekaj stresa, nemira, napetosti. A iz trenutka v trenutek bo laže in se bo pomirjala. Luna je v levu, aktivnem, jasnem in dominantnem principu, tako bomo lahko preveč dramatični in bodo naši odzivi neustrezni v dani situaciji. Ne pozabimo, da je treba tudi uživati in se veseliti, ne le loviti lastne pomembnosti. Merkur se bliža sekstilu s Kironom, iskreni pogovori bodo zdravilo.

Torek, 3. 2. Potovanje Lune po devici nas umiri, prizemlji, nam da vedeti, da smo samo eden izmed mnogih in da se je treba truditi, potruditi, skrbeti, urediti, narediti stvari prav. Luna nima pomembnih aspektov. Njen dispozitor ima seperativni sekstil s Kironom, tako bodo pogovori zdravilo, sploh če smo se pripravljeni slišati brez sodb.

Sreda, 4. 2. Uran se je obrnil direktno, prišel skoraj do Algola, čaka ga še zadnje potovanje po biku, konec aprila vstopi v dvojčka, kar prinaša zadnje vzdihljaje starega razmišljanja v boju za energente, preden spoznamo, da se ustvarja nov svet, nov način delovanja. Danes je Venera v sekstilu s Kironom, tako je zdravljenje lahko vezano na naše želje, odnose in celjenje občutkov v nas, ki nam govorijo, da nismo vredni. Luna v devici kliče k postavljanju stvari in idej na svoje mesto.

Četrtek, 5. 2. Zjutraj in dopoldne bo nekaj skrbi, negotovosti, nato bomo čutili Luno v tehtnici in bolj lagodno in lahkotno pristopali življenju in odnosom. Harmonija bo v ospredju. Idej bo veliko, ker Merkur tvori kvadrat z Uranom. Lahko so izjemne, pomembne, posebne, a če bomo samo v glavi, nas lahko razmetavajo, naredijo nemirne, nas odzemljijo.

Petek, 6. 2. Luna bo v harmonični tehtnici in delovali bomo z več občutka za okolico. Aspekti so spodbudni, tako lahko kljub lagodnosti tehtnice veliko naredimo z občutkom, brez notranjih pritiskov, v harmoniji z okolico. Večer bo idealen za druženje, veselje, zabavo.

Sobota, 7. 2. Merkur je v ribah, kjer se bo utaboril (tu se tudi obrača), tako se bomo morali znajti v manj racionalnem, bolj intuitivnem in kaotičnem doživljanju sveta. Luna bo večji del dneva v tehtnici, do sredine dneva prinaša prijetne odnose, razumevanje, harmonijo. Nato nas naredi pasivne, lenobne. Večerni prehod Lune v škorpijona prebudi čustva in prinaša zanimive uvide.

Nedelja, 8. 2. Luna v škorpijonu prinaša strasti, intenzivno doživljanje sveta in odnosov. Zvečer moramo paziti, da se to ne spremeni v napadalnost. Venerin kvadrat z Uranom bo potresal odnose, kot da bomo potrebovali malo drame.