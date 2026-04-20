Teden z Luno: Merkur v trku s Saturnom in Marsom prinaša ostre besede in napete pogovore

Ponedeljek, 20. 4. Sonce vstopi v bika in postopoma prinaša več stabilnosti, trdnosti, miru, manj napetosti. Merkur povozi Saturn in Mars, prinaša jezo, frustracijo, naporne besede in novice. Luna v dvojčkih se z vsemi tremi harmonično poveže in odpira manj prijetne, a nujne pogovore, da se stvari razjasnijo in se napetosti sprostijo.

Torek, 21. 4. Luna v dvojčkih bo do večera v praznem teku, tako moramo paziti, da nismo preveč raztreseni in radovednost in komunikativnost usmerimo h konkretnim ciljem. Malo pred 19. uro prestopi Luna v raka in nas umiri, poveže z domačimi, s svojimi čustvi. Do 22. ure deluje spodbudno, nato budi večjo občutljivost ali željo po odklopu, begu.

Sreda, 22. 4. Sreda bo naporna. Luna se zjutraj in vse do popoldanskih ur s kvadrati veže na planete v ovnu in nosi več občutljivosti, osebno reagiranje, zaradi občutljivosti so mogoči premočni čustveni odzivi, jeza, nepremišljene besede. Popoldne in zvečer se energija spremeni, več bo optimizma, iskanja harmonije, izkazovanja naklonjenosti.

Četrtek, 23. 4. Luna v raku v harmoničnih aspektih prinaša miren do pasiven dan, z več občutka za čustva in potrebe drugih, z več potrpljenja za ljudi okrog nas. Večerne ure so lahko prijetne za pare, vznemirljive. Mladi se bodo laže sprostili in zabavali. Pomlad trka na vrata z nepričakovanimi srečanji, ljubeznimi na prvi pogled.

Petek, 24. 4. Noč na petek bo vznemirljiva, sploh za mlade in sveže ljubezni. Venera bo vstopila v dvojčka, nosila željo po igri, mladosti, zabavi in radostnem lahkotnem druženju. Luna v levu nas bo delala energične, odločne, samozavestne, delavne, učinkovite in prodorne. Jutranje ure so lahko napete, nato bo več pozitivnosti in učinkovitosti.

Sobota, 25. 4. Sončev kvadrat s Plutonom lahko v svetu, a tudi pri nas izpostavlja temnejše, škodljive ljudi. Nosi pritiske nadrejenih ali notranjo krizo moči. Luna bo v razigranem levu, a ker je njen dispozitor potemnjen z bogom podzemlja, se znajo v nas buditi manj prijetna čustva. Opazujmo svoje odzive. Smo sebični in brez občutka za druge?

Nedelja, 26. 4. Uran prestopi v dvojčka in obljublja nov družbeni začetek. Spremembe, vezane na izobraževanje, ZDA, prevoz, medije ... Odpira se obdobje novosti. Luna bo v pridni devici, tako bomo težko pri miru, čistili domove ali urejali vrtove ter veliko premišljevali in poskušali ustvariti red. Venerin sekstil na Neptun nas bo čaral v hrepenenja po ljubezni. Merkurjev kvadrat na Jupiter bo izvabljal iz nas milijardo idej in potrebo vse hitro deliti z drugimi.