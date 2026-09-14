Teden z Luno: močne strasti, prvi krajci in melanholija

Ponedeljek, 14. 9. Merkurjev trigon na Urana prinaša prebliske, ideje, novosti. Sonce in Mars v sekstilu nam dajeta energijo, voljo, odločnost, podjetnost. Luna danes malo pred deveto zjutraj preide v škorpijona in v zgodnjih popoldanskih urah aktivira kvadrat Venere in Plutona. Želje, strasti nas lahko vodijo brez nadzora, tudi v kako bolj destruktivno dejavnost. Pomembno je, da se zavedamo, da kar izsilimo v življenju, vedno drago plačamo.

Torek, 15. 9. Še en dan z Luno v intenzivnem škorpijonu, ki obljublja, da nas čustveno pelje, da nas strasti potiskajo v delovanje. Venerin kvadrat na Plutona prinaša močne želje, ker je prvi izmed treh, marsikomu nov uvid vase, močne strasti in frustracijo, če ne moremo imeti nečesa, po čemer hrepenimo. Popoldan so možne močnejše, bolj dramatične reakcije. Stvari in dogodki nas bodo močno čustveno navibrirali.

Sreda, 16. 9. Luna bo večji del dneva v prazno v škorpijonu, to pogosto prinese čudno pasiven dan. Ko na ven ni nič posebnega, znotraj nas pa se veliko dogaja in marsikaj moramo predelati. Včasih je lahko tudi občutek, da tičimo v čustvih, sploh tistih težjih, ali intenzivnejših. Zvečer Luna preide v strelca in se energija spremeni, takoj je bo več in več tudi optimizma.

Četrtek, 17. 9. Luna v strelcu prinaša aktivnost, akcijo, dinamiko. Več bo optimizma in več poriva. Tako navdušeni bomo po jutranjem nemiru vstopali v življenje bolj drzno in bolj pripravljeni reševati še tako zapletene situacije. Še najbolj popoldan in v večerne ure. Naj navdihu sledi načrt, saj bomo še toliko bolj uspešni, če se premikamo naprej po predvideni poti.

Petek, 18. 9. Luna v strelcu potuje k prvemu krajcu, torej se bodo pojavile prve ovire na naši poti, toda z ovirami tudi volja in drznost stvari rešiti, obrniti na bolje, spremeniti. Treba se je paziti le, da nam prve ovire ne vzamejo veselja in ne nosijo črnogledosti, saj se Merkur z opozicijo veže na Saturn. Ohranimo pozitivno naravnanost, stvari se bodo obrnile na bolje.

Sobota, 19. 9. Vikend z Luno v kozorogu bo od nas zahteval več dela, več odgovornosti. Naredimo si načrt in mu sledimo. Če bomo iskali bližnjice do sreče, se bomo na koncu počutili precej slabo in se nas lahko loti malodušje ali bolj depresivno vzdušje. Če vreme dopušča, se odpravimo na hrib ali v gore, nekaj višje, kjer je napor poplačan z lepim razgledom.

Nedelja, 20. 9. Nedeljsko jutro budi skrbi in strahove, dvome in notranjo nesigurnost. Napetosti in neprijetnih misli bo več tudi v zgodnjih popoldanskih urah. Če ne želimo obtičati v črnogledosti, je nujno, da si damo neke realne napore, si naredimo načrt in nekaj konstruktivnega naredimo. Že res, da nas melanholija lahko vleče k tlom, toda občutek, da je nekaj narejeno, bo zadovoljil kozoroga v nas.