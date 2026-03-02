Teden z Luno: Mrk, retrogradni Merkur in Venera v ovnu

Ponedeljek, 2. 3. Luna do 13.30 potuje po levu, negativno se povezuje z Uranom in Marsom, več bo napetosti. Egocentrično in svojeglavo znamo vsiljevati svojo voljo. Poskusimo razumeti, da stvari niso tako resne, kot se zdijo. Prehod Lune v devico nas umiri, prizemlji, naredi premišljene, razumne. Mars ob 15.15 vstopi v ribi in prinaša tedne, ko bo manj bitke, več bomo dosegali s šarmom, manipulacijo, zapeljevanjem, se manj neposredno postavljali zase, a bomo borbeni pri obrambi šibkejših.

Torek, 3. 3. Ob 12.30 bo lunin mrk, ki pri nas sicer ne bo viden. Lunin mrk nam nekaj osvetli, pokaže posledice preteklosti in nas prisili, da se soočamo z njimi. Za Slovenijo ni videti problematičen, z Jupitrom na ascendentu prinaša lepo vreme, z Merkurjem in Venero na vrhu hiše kariere družbene pogovore. Luna je v devici, Merkur, njen vladar, gre nazaj, tako se bomo ukvarjali s stvarmi, dogodki ali ljudmi iz preteklosti.

Sreda, 4. 3. Luna bo do 20. ure še v devici, njen vladar je retrograden, tako bo več pozornosti na vsem, kar se je že zgodilo, reševali, predelovali bomo stvari iz preteklosti. Luna popoldne aktivira večerni sekstil Venere in Urana in prinaša več vznemirljivih trenutkov z ljubljeno osebo, potrebo po druženju, zabavi, kreiranju. Večerni prehod Lune v tehtnico je sprva obremenjen, nosi ranljivost in strahove.

Četrtek, 5. 3. Luna v tehtnici bo spodbujala potrebo po harmoniji, lepih odnosih, prijetnih doživetjih, druženjih. Sončev trigon na Jupiter prinaša več optimizma, priložnosti za razvoj in napredek. Ker je Sonce na zvezdi Ahernar, lahko rešimo težave, s katerimi smo se dolgo ukvarjali. Več plemenitosti in sočutja bo v zraku.

Petek, 6. 3. Luna bo v tehtnici, a brez pomembnih aspektov, tako bomo pasivni in iskali bolj zabavo kot delo. Za učinkovitost se bo treba potruditi. Venera vstopi v ovna in v odnose prinaša več energije, strasti, a tudi več nemira in zdrah.

Sobota, 7. 3. Luna potuje po škorpijonu, dnevi bodo intenzivni, mi željni adrenalina in strastnih, živih odnosov. Kazimi Merkur bo prinesel večjo jasnost, bolje bomo razumeli, kaj nas retrogradni Merkur uči. Venerina konjunkcija z Neptunom lahko pokaže iluzije in zablode, najbolj v odnosih, sploh romantičnih.

Nedelja, 8. 3. Luna v škorpijonu poveže Merkur in Jupiter, tako bomo razumeli lastna in tuja čustva ter se pogovarjali o njih. Popoldne se lepo veže na Sonce, nosi več zdravega sočutja in razumevanja, jasnosti. Venera se sreča s Saturnom, kar budi finančne skrbi ali občutek osamljenosti.