  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTRO

Teden z Luno: napet zadnji krajec, čarobna Venera in nežna nedelja

Astrološki vodnik čez teden: akcija, rane vrednosti in moč novega začetka.
FOTO: Manuel Orero Galan Getty Images
FOTO: Manuel Orero Galan Getty Images
Joy Lotos
 3. 8. 2026 | 05:10
3:49
A+A-

Ponedeljek, 3. 8. Ognjena Luna v znamenju pionirjev, športnikov in podjetnikov prinaša veliko spodbudne energije, nas poriva v bitko, v akcijo, delovanje. Njeni aspekti so primarno spodbudni. Dopoldne bomo delovali z optimizmom, stvari se bodo lepo razvijale. Zvečer bodo uspešne predstavitve in dogovori. Noč je lahko zahtevnejša. Kiron se obrača in marsikomu odpre bolečine, vezane na lastno vrednost. Bližina s Saturnom, ki jo lahko gledamo tudi na nebu, bo budila strahove in skrbi.

Torek, 4. 8. Še en dan z Luno v ovnu spodbuja akcijo, dinamiko, da čutimo, kaj je za nas pomembno, postavimo sebe v središče pozornosti. Ker je Mars OOB, znamo pri tem tudi pretiravati, smo preveč borbeni in podjetni, delujemo surovo. Popoldne bo veliko misli, več pogovorov. V večernih in nočnih urah nam Lunin sekstil na Mars dodaja energijo, borbenost, strast. Bodimo aktivni.

Sreda, 5. 8. Luna v znamenju bika nas prizemlji, nas naredi bolj rutinske, praktične. Znali bomo uživati v lepotah življenja, počasi in z občutkom narediti vse, kar je treba, imeli bolj izostren nos za finance. Zjutraj se povezuje s še vedno stacionarnim Kironom in potrka na rane, vezane na lastno vrednost. Dopoldne s kvadratom na Pluton spodbuja trmo in neprilagodljivost, zvečer s kvadratom na Jupiter pretiravanje v dobrem.

Četrtek, 6. 8. Zelo zgodaj zjutraj se je dovršil zadnji krajec, prinesel nekaj napetosti, po drugi strani nas spodbuja, da pripeljemo stvari do konca. Venera je z Neptunom na nebesnem ekvatorju in nas čara v ljubezenskih hrepenenjih, hkrati prinaša tudi navdih za ustvarjanje, več občutka za lepoto. Venera na zadnji stopinji spodbuja čarobna dušna doživetja ali budi hrepenenja. Sonce se približuje trigonu s Saturnom, to so dnevi, namenjeni načrtovanju, treznim premislekom in da nosimo svoje odgovornosti mirno in resno.

Petek, 7. 8. Venera je v tehtnici. To je čas za ljubezen, ustvarjalnost, lepe odnose. Ko Luna zjutraj prestopi v dvojčka, jo objame s trigonom in še dodatno spodbudi njen harmonični vpliv. Pozneje se harmonično povezuje s transaturnovci in obljublja lep dan s polno navdiha. Zvečer njen sekstil na Jupiter nosi optimizem in dobro voljo. Dan za ljubezen, ustvarjalnost, druženje, zabavo. Venerina inkonjunkcija na Kiron lahko nekaterim odpre srčno rano ali finančne skrbi.

Sobota, 8. 8. Jutro je lahko zelo učinkovito, treba ga je izkoristiti. Luna v klepetavem, iznajdljivem dvojčku se povezuje z načrtno in odločno energijo. Kot bomo začeli jutro, tako nam bo tekel dan. Pozneje bo bolj namenjen druženju, lahkotnemu povezovanju kot delu in resnim pristopom.

Nedelja, 9. 8. Merkur bo še zadnji dan v raku. Ne naslanjajmo se na razum, ampak bolj na intuicijo. Luna v raku nas kliče, da se spočijemo, uživamo doma ali med svojimi, s hrano, ki nas spominja na otroštvo in ljudi, ki so nam takrat veliko pomenili. Znamo biti pasivni in čustveno bolj občutljivi, tudi topli in tankočutni.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

teden z LunoMarslunaJupiterSaturnastroastrologijazvezdeplanetinapovedprihodnost
ZADNJE NOVICE
08:35
Premium
Šport  |  Tekme
1. SNL

Celje in Maribor v labirintu številnih izzivov

Štajerski nogometni derbi ponudil živahno predstavo. Viole sanjajo o nekdanji ravni, celjski strateg o prihodu Barcelone.
Siniša Uroševič3. 8. 2026 | 08:35
08:25
Bulvar  |  Domači trači
NA PLAŽI

Nika Zorjan na morju zgoraj brez (FOTO)

Po dopustu v Grčiji poletne dni preživlja na hrvaškem otoku Rab.
3. 8. 2026 | 08:25
08:23
Lifestyle  |  Stil
ODPRTA KUHINJA

Ko je prevroče za kuhanje: 5 hitrih kosil, ki vas bodo rešila ta teden

Lahkotna poletna kosila za vroče dni: od hladnega gazpacha in limonovih testenin do sataraša ter kremaste rižote z bučkami.
Odprta kuhinja3. 8. 2026 | 08:23
08:15
Novice  |  Slovenija
PREVENTIVNA AKCIJA

Od danes do nedelje več policije na cestah: poostreno bodo nadzirali voznike

Policija danes začenja akcijo za umirjanje hitrosti na cestah.
3. 8. 2026 | 08:15
08:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
PU MARIBOR

Nesreča na štajerski avtocesti: groza, kaj se je med zaviranjem zgodilo sopotniku na invalidskem vozičku

V zvezi s tem še zbiramo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.
3. 8. 2026 | 08:05
07:45
Novice  |  Slovenija
DOBRODELNI DOGODEK

Pogačarjeva dobrodelnost podrla rekord: za takšen znesek so prodali kolesarski dres (FOTO)

Pogi Challenge v Komendi letos trajal kar tri dni, dirkali zvezdniki, otroci in rekreativci.
Ajda Janovsky3. 8. 2026 | 07:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
Promo
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
Logo
IZBRANO ZA VAS
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki