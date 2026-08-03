Teden z Luno: napet zadnji krajec, čarobna Venera in nežna nedelja

Ponedeljek, 3. 8. Ognjena Luna v znamenju pionirjev, športnikov in podjetnikov prinaša veliko spodbudne energije, nas poriva v bitko, v akcijo, delovanje. Njeni aspekti so primarno spodbudni. Dopoldne bomo delovali z optimizmom, stvari se bodo lepo razvijale. Zvečer bodo uspešne predstavitve in dogovori. Noč je lahko zahtevnejša. Kiron se obrača in marsikomu odpre bolečine, vezane na lastno vrednost. Bližina s Saturnom, ki jo lahko gledamo tudi na nebu, bo budila strahove in skrbi.

Torek, 4. 8. Še en dan z Luno v ovnu spodbuja akcijo, dinamiko, da čutimo, kaj je za nas pomembno, postavimo sebe v središče pozornosti. Ker je Mars OOB, znamo pri tem tudi pretiravati, smo preveč borbeni in podjetni, delujemo surovo. Popoldne bo veliko misli, več pogovorov. V večernih in nočnih urah nam Lunin sekstil na Mars dodaja energijo, borbenost, strast. Bodimo aktivni.

Sreda, 5. 8. Luna v znamenju bika nas prizemlji, nas naredi bolj rutinske, praktične. Znali bomo uživati v lepotah življenja, počasi in z občutkom narediti vse, kar je treba, imeli bolj izostren nos za finance. Zjutraj se povezuje s še vedno stacionarnim Kironom in potrka na rane, vezane na lastno vrednost. Dopoldne s kvadratom na Pluton spodbuja trmo in neprilagodljivost, zvečer s kvadratom na Jupiter pretiravanje v dobrem.

Četrtek, 6. 8. Zelo zgodaj zjutraj se je dovršil zadnji krajec, prinesel nekaj napetosti, po drugi strani nas spodbuja, da pripeljemo stvari do konca. Venera je z Neptunom na nebesnem ekvatorju in nas čara v ljubezenskih hrepenenjih, hkrati prinaša tudi navdih za ustvarjanje, več občutka za lepoto. Venera na zadnji stopinji spodbuja čarobna dušna doživetja ali budi hrepenenja. Sonce se približuje trigonu s Saturnom, to so dnevi, namenjeni načrtovanju, treznim premislekom in da nosimo svoje odgovornosti mirno in resno.

Petek, 7. 8. Venera je v tehtnici. To je čas za ljubezen, ustvarjalnost, lepe odnose. Ko Luna zjutraj prestopi v dvojčka, jo objame s trigonom in še dodatno spodbudi njen harmonični vpliv. Pozneje se harmonično povezuje s transaturnovci in obljublja lep dan s polno navdiha. Zvečer njen sekstil na Jupiter nosi optimizem in dobro voljo. Dan za ljubezen, ustvarjalnost, druženje, zabavo. Venerina inkonjunkcija na Kiron lahko nekaterim odpre srčno rano ali finančne skrbi.

Sobota, 8. 8. Jutro je lahko zelo učinkovito, treba ga je izkoristiti. Luna v klepetavem, iznajdljivem dvojčku se povezuje z načrtno in odločno energijo. Kot bomo začeli jutro, tako nam bo tekel dan. Pozneje bo bolj namenjen druženju, lahkotnemu povezovanju kot delu in resnim pristopom.

Nedelja, 9. 8. Merkur bo še zadnji dan v raku. Ne naslanjajmo se na razum, ampak bolj na intuicijo. Luna v raku nas kliče, da se spočijemo, uživamo doma ali med svojimi, s hrano, ki nas spominja na otroštvo in ljudi, ki so nam takrat veliko pomenili. Znamo biti pasivni in čustveno bolj občutljivi, tudi topli in tankočutni.