Teden z Luno: Neptun prestopi v ovna, laže bomo uresničevali svoje želje

Ponedeljek, 26. 1. Družbeno pomemben dan, saj Neptun prestopi v ovna. Zadnjih nekaj tednov je bilo več kaosa in še manj energije kot prej, ker je bil Neptun na zadnji stopinji rib, ki je zelo naporna, predstavlja razpad. Zasebno zna prehod v ovna delovati spodbudno, saj ne bo več toliko občutka nemoči in razkroja, laže bomo uresničevali svoje želje. Prehod bo malo čez 18.30. Luna bo v biku, a zaradi težjih aspektov iskanje miru ne bo uspešno, več bo trme, svojeglavosti.

Torek, 27. 1. Luna bo v biku, največ bomo dosegli, če bomo sledili rutini, počasi, a natančno in prisotno naredili, kar je treba. Popoldan se bo vezala na sekstil Urana in Saturna in nas spodbujala k vztrajnosti, trpežnosti, delu, iskanju harmonije med modernimi in tradicionalnimi principi. Se pa približuje konjunkcija Marsa in Plutona in nas lahko razmetava presežek energije, se budi jeza. Bodimo pozorni, da jo sprostimo z delom ali s športom.

Sreda, 28. 1. V noči na sredo bo konjunkcija Marsa in Plutona. Upajmo, da se družbeno ne zgodi kaj agresivnega in napornega. Zasebno pazimo na svoje odzive, sprostimo presežek energije s fizičnimi napori. Tudi spolnost pomaga. Luna iz dvojčkov se bo harmonično vezala na regiment v vodnarju, tako da bo dan družaben, povezovalen, z veliko zanimivih idej.

Četrtek, 29. 1. Dopoldan bo prikupna konjunkcija Merkurja in Venere, ki nas umirja, igrivo poveže in naredi prijazne. Luna v dvojčkih bo spodbujala potrebo po druženju in komunikaciji. Življenje bo kaotično, hitro se bodo stvari spreminjale, a živo in vznemirljivo. Zvečer se Luna bliža v kvadrat s Saturnom in prinaša več skrbi, strahov, dvomov.

Petek, 30. 1. Luna v raku nas umiri. Potrebovali bomo čas zase. Iskali bomo varnost doma. Pretekli naporni in intenzivni dnevi so pustili posledice, sedaj se je treba spet povezati s svojimi čustvi, jih predelati, pomiriti. Iskali bomo stik s tistimi, s katerimi se počutimo varne.

Sobota, 31. 1. Še en dan z Luno v raku. Nič ne bo narobe, če ostajamo doma. Lahko se nahranimo tudi z obiskom rek in jezer. Predvsem delujmo počasi, z občutkom, vzemimo si več časa zase in za ljubljene. Skuhajmo kaj dobrega na žlico in se crkljajmo. Ne skrbimo zaradi pasivnosti, že jutri bomo bolj aktivni.

Nedelja, 1. 2. Luna bo že v aktivnem levu, a v napornih opozicijah, tako lahko iz nas prihaja več nemira, sebičnost, močne in dramatične reakcije. Zvečer bo polna luna, tako bo v zraku več napetosti. Po eni strani posveti na naše sivine, po drugi nam da moč, da nekaj dokončamo, si izborimo.