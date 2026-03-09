Teden z Luno: od napetosti in notranjih dvomov do ustvarjalnih prebliskov

Ponedeljek, 9. 3. Luna iz škorpijona tvori opozicijo na Uran do 12.30, tako je lahko več napetosti, več trme in potrebe z nečim prelomiti. Potem potuje Luna v prazno do 16.30, to prinaša več zunanje pasivnosti, notranji pritisk lahko vztraja do njenega prehoda v strelca. Zvečer bomo radostni, optimistični, zaradi trigona na Saturn tudi učinkoviti. Jutranji Merkurjev trigon z Jupitrom prinaša boljše možnosti za pogovore, dogovore, intelektualne uspehe, sploh popravljanje stvari za nazaj.

Torek, 10. 3. Luna v strelcu nas bo naredila odprte, optimistične, usmerjene v prihodnost. Venerin sekstil na Pluton nosi možnosti za zaslužek, strasti, globljo povezanost z ljubljeno osebo. Zvečer bomo imeli težave z zbranostjo, čustva lahko zmedejo razum. Jupiter se ponoči obrača, upam, da prinaša kako spodbudno novico, na kakem žarišču potrebo po pomiritvi. Zasebno spodbuja posebna stanja velikodušnosti, plemenitosti, duhovno izjemna doživetja.

Sreda, 11. 3. Zadnji krajec bo dopoldan prinesel nekaj napetosti in miru. Mars in Kiron v kontraparaleli budita premočno obrambo in agresijo zaradi ranljivosti. Je pa dan, sploh pozno popoldan in zvečer, idealen za prepoznavanje in zdravljenje naših najglobljih ran.

Četrtek, 12. 3. Luna v kozorogu nas prizemlji, toda zjutraj je ta prizemljitev trda. Kot bi padli z devetega oblaka na beton. Budi več strahov, dvomov, negotovosti in ta občutek lahko seže tudi globoko v dopoldan. Čez dan se držimo rutine, bodimo načrtni in premišljeni, delavni, pa bo manj nezadovoljstva. Zvečer se lahko odprejo čustva, ki nas zabolijo.

Petek, 13. 3. Astrološko je dan z Luno v kozorogu namenjen delu, načrtovanju, resnosti in vztrajnosti. Dopoldan pazimo, da ne reagiramo premočno. Marsova konjunkcija s severnim luninim vozlom nas bo naredila učinkovite, hitre, pomembno bo timsko delo, sodelovanje.

Sobota, 14. 3. Luna iz kozoroga tvori trigon na Uran do 12.30, tako bomo kljub resnemu in načrtnemu kozorogu delovali odprto in povezovalno, veliko bo zanimivih prebliskov. Prehod Lune v vodnarja po 16. uri prinaša več potrebe in želje po druženju, več radovednosti. Noč na nedeljo zna biti naporna.