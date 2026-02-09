Teden z Luno: Od optimističnega strelca do težkih novic

Ponedeljek, 9. 2. Luna je v globokem in strastnem škorpijonu in nas rine skozi naša čustva v akcijo. Dan prinaša stres v popoldanske ure, saj nam prvi krajec pokaže, kje moramo popraviti, kar ni bilo narejeno prav. Dan padajoče Lune v škorpijonu je idealen za odstranjevanje dlak, čiščenje, odstranjevanje tistega, česar ne potrebujemo več.

Torek, 10. 2. V jutranjih urah nas znajo čustva voditi stran od miru in produktivnosti. Prehod Lune v strelca bo obrnil energijo, prinesel več upanja in zaupanja. Ker sta z Jupitrom v medsebojni recepciji, bomo zaščiteni. Venera dopoldne preide v ribi, kjer se počuti dobro in bo spodbujala hrepenenja, nosila navdih in umirjala odnose.

Sreda, 11. 2. Luna bo v optimističnem strelcu in upajmo, da bo več energije, sploh ker imamo medsebojno recepcijo Lune in Jupitra. Popoldne nas bo v akcijo spodbujal Lunin sekstil na Mars. Veliko bo drobnih negativnih aspektov, ki lahko prinašajo razočaranja, soočanje s prevelikimi pričakovanji. Ohranimo pozitivno naravnanost.

Četrtek, 12. 2. Večji del dneva bo Luna v strelcu, energije bo več in s pozitivno naravnanostjo se bo dalo marsikaj narediti. Sonce v sekstilu s Kironom odpira rane, vezane na samozavest. Opazujmo, kolikokrat nas zmoti, da nas drugi ne vidijo prav. Merkur je na severnem luninem vozlu, kar odpira priložnosti in spodbudne pogovore o prihodnosti. Večerne ure bodo naporne, saj se bo Luna povezala s kvadratom na konjunkcijo Saturna in Neptuna, tako družbeno kot vremensko lahko pridejo do nas naporne novice. Več bo negotovosti, dvomov.

Petek, 13. 2. Saturn bo na zadnji stopinji rib in negotovosti, strahov, dvomov bo več. Luna v kozorogu ne bo olajševala realnosti, videti bo treba vse, kar je narobe, stvari takšne, kot so. Zvečer se lahko pogovori pomirijo. Ko je Luna v kozorogu, je treba delati, saj je to zdravilo, ki pomaga, da nas strahovi in dvomi ne potegnejo pregloboko.

Sobota, 14. 2. Saturn je v ovnu, kar bo za psiho bolje, a družbeno se bo pojavljalo več grobih likov, ki bodo želeli rešiti stvari s silo. Da se Saturn bliža še konjunkciji z Neptunom, naznanja, da se bo družbeno veliko dogajalo, sistemi se rušijo, da bi se drugi zgradili. Zasebno strahovi ne bodo minili. Pozornost na delu, nečem konkretnem in napornem, bo pomagala.

Nedelja, 15. 2. Luna v vodnarju nas bo odprla, nas naredila bolj komunikativne, družabne. Želeli si bomo povedati, o čem razmišljamo. Zjutraj bo veliko uvidov. V popoldanskih urah bo več pritiska na naše misli in čustva, saj se Luna bliža Plutonu.