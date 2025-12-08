Teden z Luno: Opazujmo svoj um in se ne zaganjajmo

Ponedeljek, 8. 12. Kvadrat Marsa s Saturnom lahko ohladi vreme, obremeni telo, prinese izzive. Pozitivna stran je vzdržljivost, da vse prenesemo in znamo delati, slaba utrujenost in obremenjenost. Delajmo počasi, trpežno, vztrajno. Luna v levu bo pripomogla k temu, da bomo imeli voljo do dela, njena jutranja opozicija s Plutonom prinese pritisk, dramatične reakcije, neprijetna soočanja. Večerni trigon na Venero nas lahko sprosti, odpre za druženje. Več bo radosti.

Torek, 9. 12. Še lahko čutimo težo in napor kvadrata Marsa in Saturna. Luna v levu bo spodbudila, da se izrazimo, pokažemo, smo kreativni, hkrati nas kliče, da kljub obremenitvam znamo tudi živeti, se smejati, zabavati. Njen trigon na Sonce obljublja dobre dogovore in pozitivnejši začetek dneva. Večerni trigon na Kiron bo osvetljeval naše rane, a kazal, kako se jih da pozdraviti.

Sreda, 10. 12. Merkurjeva opozicija z Uranom prinaša zanimive ideje, pospeši um, a nas dela bolj hektične, raztresene, bolj bomo izpostavljeni stresu. Zaradi Lune v devici bomo praktični, redoljubni, analitični in pozorni na detajle. Izkoristimo dan za dela, ki od nas zahtevajo natančnost, praktičnost, red. Idealno za urejanje dokumentov, pospravljanje.

Četrtek, 11. 12. Zjutraj nam jo Lunina vez z južnim luninim vozlom in kvadrat na Venero lahko čustveno zagode, da nas preosebno doživljanje rani. Poskusimo se jasno izražati, skomunicirati čustva, ne kritizirajmo drugih. Merkur je na zadnji stopinji škorpijona in v trigonu z Neptunom, naš um ne bo analitičen kot običajno, a bomo imeli neverjetno intuicijo in čutili, kar očem ni vidno.

Petek, 12. 12. Luna bo do 17. ure v devici, a njena sposobnost videti delo nas lahko obremeni, oteži. Opazujmo svoj um in se ne zaganjajmo, delajmo počasi in z občutkom. Prihajajo dnevi napornejših Marsovih aspektov, ki jih bo Luna v petek spodbudila, tako bo več nepotrpežljivosti, prehitrih reakcij in jeze. Od petih dalje bo laže.

Sobota, 13. 12. Mars potuje od inkonjunkcije z Uranom v kvadrat z Neptunom. Nemirni in nepotrpežljivi bomo, lenobni ali ne bomo znali najti volje za delo. V odnosih lahko reagiramo prehitro in nepotrpežljivo ali se delamo žrtev. Luna v tehtnici bo blažila vpliv, a bo spodbujala lenobo in pasivno agresijo.

Nedelja, 14. 12. Lenobne energije bo več. Lahko jo doživimo kot frustracijo, da ne moremo dati toliko od sebe, kot bi želeli. Zaradi trigona Sonca in Kirona se lahko srečamo z ranami svoje avtentičnosti, jih pozdravimo. Lunin kvadrat na Jupiter deluje ležerno in pasivno ali uživaško.