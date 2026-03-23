Teden z Luno: v ponedeljek bodo pogovori konstruktivni, jasni, stvari se obrnejo na bolje

Ponedeljek, 23. 3. Merkur je direkten in se ves čas obrata drži severnega luninega vozla, s katerim se danes eksaktno poveže, tako se nam bo marsikaj razjasnilo, pogovori bodo konstruktivni, jasni, stvari se obrnejo na bolje. Do 9.18 bo Luna v biku, tako bo jutro mirno, a postano, počasno. Prehod Lune v dvojčka prinaša več igre, komunikacije, idej, pospeši dogajanje. Ker ima Luna predvsem spodbudne aspekte, bo veliko zanimivih idej padlo na plodna tla in vsi naši pogovori ne bodo nesmiselni.

Torek, 24. 3. Živahna dvojčevska Luna nas bo naredila vznemirljive, komunikativne, prilagodljive. Popoldan smo lahko nemirni in se nemir spremeni v jezo, napetost. Pozneje se energija umiri, zmehča, želja po druženju se poveča. Prihaja čas za smeh, ples, ljubezen.

Sreda, 25. 3. Sonce se poveže s Saturnom in Plutonom, kar prinaša naporne avtoritete, ki s silo, pritiskom ali trdoto dosegajo svoje. Po eni strani nam da vztrajnost in trpežnost, da naredimo, kar si želimo, a paziti je treba, da ni preveč nadzora. Luna v raku nas naredi bolj ranljive, večerni prvi krajec s Saturnom obljublja hladnejše vreme ali naporno energijo omejitev in bremen. Varujmo se strupenih ljudi.

Četrtek, 26. 3. Po naporni sredi prihaja prijeten dan. Več bo optimizma, bolje se bomo razumeli, in čeprav je Luna v počasnem raku, se bomo znali potruditi za tisto, kar se nam zdi pomembno. Imamo konjunkcijo Venere in Kirona, ki budi rane lastne vrednosti. Učimo se v odnosih ne dati preveč sebe, ne kupovati ljubezni. Prenesti bolečino in iti skoznjo bolj zreli, modri.

Petek, 27. 3. Zjutraj Luna aktivira konjunkcijo Venere in Kirona in prinaša rane, bolečine lastne vrednosti ali zaradi odnosov. Nato se dan lepše naredi. Delovali bomo počasi, a z občutkom za lastne in tuje potrebe. Prehod Lune v leva ob treh popoldne prinaša več energije veselja, zabave, več potrebe po druženju.

Sobota, 28. 3. Na nebu se sestavlja sekstil Saturna in Plutona, dveh dokaj napornih planetov, s tem bo družbena energija ponovno težja in obremenila, otežujoča. Luna to energijo aktivira v noči na soboto. Luna v levu in nekoliko napornejši aspekti zahtevajo od nas večjo budnost, da zaradi ega in ozkega pogleda na stvari ne delujemo destruktivno.

Nedelja, 29. 3. Luna v levu kliče, da se imamo lepo. Gremo v naravo, na lepše, si privoščimo nekaj presežkov, če si jih lahko. Vsekakor je dan namenjen uživanju življenja, zajemanju z veliko žlico in radosti. Ne pozabimo biti veseli, ker smo živi, ker nam nič pomembnega ne manjka.