Ponedeljek, 23. 11. Smo pred polno luno, tako je energije več, a tudi nemira. Pazimo, da nas čustva ne nosijo premočno. Temeljno nas bo ta energija odpirala, nam kazala, kaj lahko popravimo, rešimo. Venera v harmoniji z Luninima vozloma prinaša več miru in harmonije. Luna je v biku, tako bo več notranjega miru, bolj bomo stabilni in največ naredili, če sledimo rutini. Ponoči se bodo budili navdih, intuicija in ustvarjalna nagnjenja.

Torek, 24. 11. Zjutraj in dopoldan bo Luna v biku, v napornih aspektih, tako smo lahko trmasti, posesivni, togotni in brez pravega razloga slabe volje. Luna prestopi v dvojčka pred 12. uro in se poveže s transaturnovci v polno luno. Lahko prinese stres zaradi sprememb, a tudi občutek osvobajanja od napornih energij. Prinaša prostor za novosti.

Sreda, 25. 11. Še en dan z Luno v dvojčkih; nemirni bomo, komunikativni, radovedni, raztreseni. Luna nima večjih aspektov, tako se moramo sami usmerjati skozi dan. Sonce bo v aspektu z Uranom in s Plutonom, planetoma sprememb, tako bomo bolj drzni.

Četrtek, 26. 11. Mars je v devici, kjer bo ostal dolgo. Pred nami so usmerjenost v delo, natančnost, nekaj notranjega nemira. Mars se januarja obrača retrogradno v devici, tako bomo dolgo v njegovih energijah. Luna bo do 12. ure v dvojčkih, razigrani bomo in družabni, saj so njeni aspekti prijetni. Popoldan se umirimo, potrebujemo več časa zase in domače, najbolje se bomo počutili doma, saj bo šla Luna v raka.

Petek, 27. 11. Noč je bila naporna, z več skrbi in strahovi. Dan je videti prijeten, miren in počasen. Ne bomo samo pridne mravljice, ampak si bomo znali vzeti čas drug za drugega, za iskrene pogovore. Popoldan bo najbolj namenjeno introspekciji prek pogovorov.

Sobota, 28. 11. Zjutraj Luna aktivira opozicijo Venere in Kirona, tako lahko nekaterim jutranje ure prinašajo težka čustva, doživljanje, vezano na odnose, lastno vrednost, finance. Dopoldan ne bo pravega zagona za delo, potrebovali bomo počitek ali objeme in podporo ljudi, ki jih imamo radi. Popoldan se energija spremeni. Več bo radosti, upanja, tudi družbeno lahko pozitivnejše novice. Ne pozabimo, da je življenje tudi veselje in zabava, ne le delo.

Nedelja, 29. 11. Dopolni se pomemben družbeni trigon Urana in Plutona. Nosi potrebo po novi družbi, v kateri stare oblike manipulacije nimajo več moči. Toda včasih je treba staro dobro pretresti, da nastane nekaj novega. Luna v levu nas bo delala pozitivno naravnane, ciljno usmerjene, pozitivne. Zvečer bo lahko preveč strastnih razprav.