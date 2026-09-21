Teden z Luno: polna luna razkriva tisto, česar ne moremo več spregledati

Ponedeljek, 21. 9. Luna bo v kozorogu do večernih ur in nas spodbujala k temu, da smo načrtni, redoljubni, varčni, delavni in odgovorni. Dopoldne bo tvorila opozicijo z Marsom, prinesla delavnost in voljo; pazimo, da zdravo sproščamo notranji nemir. Popoldne gre v trigon s Soncem in z načrtnostjo in vztrajnostjo nam bo marsikaj dano. Zvečer Luna preide v vodnarja in odpre se več družabne energije. Merkurjev sekstil z Jupitrom prinaša intelektualne uspehe, prijetne pogovore, zanimive ideje.

Torek, 22. 9. Jutro bo prijetno, živahno, z veliko misli in komunikacije, mi odprti, pripravljeni za nove podvige. Le v osebnih odnosih lahko želimo preveč in smo preveč čustveni. Dan je spodbuden, nadzorovani in načrtni lahko veliko naredimo in nekaj idej tudi uresničimo. Sonce je na zadnji stopinji, kar lahko zniža raven energije ali odvzame ciljno usmerjenost.

Sreda, 23. 9. Jesen je tu. Luna raste proti polnosti. Sonce je v tehtnici, več se bomo ukvarjali z drugimi, iskanjem harmonije in ravnotežja. Zjutraj bo polno zanimivih idej in se bo dalo lepo pogovoriti in usklajevati. Nato bo Luna v vodnarju v praznem teku, zunanjega poganjanja v akcijo bo manj. To je idealen čas, da se spomnimo na prijatelje, jih pokličemo, se dogovorimo za srečanje z njimi.

Četrtek, 24. 9. Luna bo v ribah, in čeprav smo običajno s to kombinacijo pasivni, bomo tokrat še vedno učinkoviti, aktivni, stvari se bodo odvijale same od sebe, mi bomo morali le slediti. Popoldne je lahko več stresa in nemira. Zvečer se obeta harmonija.

Petek, 25. 9. Bližina polne lune nas čustveno premetava. Naša intuicija bo izjemna, a bo več tudi občutljivosti, ranljivosti in iluzij. Bližamo se opoziciji Sonca in Neptuna, če ne bomo prizemljeni, bo, kar bomo videli, polno iluzij.

Sobota, 26. 9. Dan polne lune. Tokrat nam lahko osvetli iluzije in da moč, da stvari postavimo na novo. Seveda nas videno lahko rani, prizadene, a tudi zbudi in okrepi, kar pogumno skozi. Jutro je lahko intenzivno kljub Luni v ribah, saj se povezuje z Marsom. Popoldanski prehod Lune v ovna nas aktivira. Lunacija tvori zmaja s konjunkcijo Lune in Neptuna, z duhovnega vidika so to veliki notranji premiki v ljubezni, odnosih.

Nedelja, 27. 9. Jutro lahko budi skrbi, prinaša prizemljitev, da stvari vidimo bolj stvarno, samo ne glejmo vsega temno in težko. Marsov kvadrat na Kiron odpira rane, vezane na obrambne mehanizme, pravico biti, kar smo. Marsikoga lahko jeza ali obramba udari po nosu. Kironove rane zdravijo, če gremo pogumno skoznje.