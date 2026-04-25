Teden z Luno: polna luna v škorpijonu prinaša čustvene vrhunce in velika razkritja

Ponedeljek, 27. 4. Luna v devici si želi red in nas kliče, da ga ustvarimo. Tudi če smo počitniški, bomo hoteli stvari postaviti na svoje mesto. Taka Luna je koristna tudi za analizo in kritičen pogled na razmere. Njeni aspekti so spodbudni, dan bo prijeten. Sončev sekstil na Lunina vozla omogoča, da bo več tudi optimizma in pozitivne naravnanosti.

Torek, 28. 4. Zjutraj in dopoldne bo Luna v pridni in analitični devici. Ob 11. uri vstopi v tehtnico in nam da dovoljenje, da si spočijemo, se imamo lepo, se družimo in veselimo. Njeni aspekti so predvsem spodbudni, tako da se bomo povezovali še laže in bolj radostno. Venerin trigon na Pluton prinaša željo po globoki in strastni ljubezni, nosi več dinamike v odnose.

Sreda, 29. 4. Še en dan z Luno v tehtnici prinaša lagoden utrip, željo po sladkem življenju in harmoničnih odnosih. Nekaj nemira prinaša v pozne popoldanske ure, ko se ob soočanjih z ljudmi lahko vname kaka napetost. V poznih večernih urah bomo še bolj željni ugodja, a ne pretiravajmo. Želja po sladkem bo močnejša. Ker se Venera bliža kvadratu z Luninima vozloma, smo v odnosih lahko preveč sentimentalni in iz ravnotežja.

Četrtek, 30. 4. Hrepenenje po lepih odnosih nas ne bo zapustilo. Dopoldne si bo treba naliti čistega vina, povedati svojo resnico, se dogovoriti. Venerina paralela z Jupitrom nakazuje, da bomo preprosto iskali veselje, lagodje, uživali, in si privoščili kaj dobrega in prijetnega. Se pa bližamo polni luni, kar pomeni, da moramo paziti na čustva.

Petek, 1. 5. Proti večeru bo polna luna v škorpijonu. Čustvene napetosti bo ves dan več. Treba se bo potruditi za ravnotežje. Jutro bo naporno, Lunin kvadrat na Pluton prinaša intenzivnejša čustva, močnejše reakcije. Dovršita se dva aspekta. Venera bo v sekstilu s Saturnom, tako bomo v odnosih premišljeni, modro je, da se zavemo varnosti, ki nam jo nosijo ustaljeni odnosi. Merkurjeva konjunkcija s Kironom sporoča, da marsikoga lahko besede drugega ranijo, a je vedno tudi priložnost, da si povemo stvari, ki nas bolijo.

Sobota, 2. 5. Sobota bo mirna in prijetna. Napetosti polne lune se bodo umirjale. Čeprav nas energija škorpijona vodi v globine, te ne bodo naporne, ampak nas lahko globlje povežejo z najbližjimi. Dovolimo si počitek, če ga potrebujemo.

Nedelja, 3. 5. Nedelja bo dinamična. Vznemirljiva. Ne ostajajmo doma, odpravimo se na pustolovščino, živimo, odkrivajmo nova obzorja, širimo poglede. Dopoldanske ure nosijo nekaj nemira, nato se energija uskladi.