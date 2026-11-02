Teden z Luno: pred nami je teden preobratov, en dan bo poln strasti, drug pa prinesel nemir

Ponedeljek, 2. 11.

Luna v levu budi dinamiko, voljo, željo po tem, da se pokažemo, izrazimo, vodimo. Njen jutranji kvadrat na Merkur spodbuja malo kaosa in zmede, lahko bi kaj zamudili ali narobe razumeli. Sredi dneva bo Luna z Marsom dodala kolerični prizvok, a tudi spodbude za akcijo, šport, odločno doseganje svojega. Zvečer nas bo spomnila, da je življenje lepo in ga je treba užiti na polno, a lahko pretiravamo.

Torek, 3. 11.

Do 9.30 bo Luna v levu, a tekla bo v prazno. Ognjene energije bo veliko, a je ne bomo znali prav usmerjati. Prehod Lune v devico prinaša več praktične naravnanosti, pripravljenosti povezovanja, pripravljenosti narediti kaj za druge. Vklopil se bo racionalni, analitični pristop k stvarem, a ker je Merkur retrograden, lahko razum melje preveč in se ukvarja s temami iz preteklosti. Lunin kvadrat z Uranom bo popoldne prinesel več notranjega nemira, hitrih preobratov, nepričakovanih zapletov.

Sreda, 4. 11.

Luna bo v analitični devici, a bo lahkotna in prijetna. Konjunkcija Sonca in Merkurja bo prinesla jasnost in razumevanje, intelektualni uspeh, nam pokazala, česa se učimo ob Merkurjevi retrogradnosti. Venerin sekstil na Jupiter bogati finančno področje, spodbuja harmonične odnose in dobro voljo. Jutro bo konstruktivno, nato gre Luna v prazno.

Četrtek, 5. 11.

Luna bo v devici v praznem teku do 15.38. Počnimo rutinske stvari, ne začnimo ničesar novega. Idealna je za urejanje dokumentov, pospravljanje. Prehod Lune v tehtnico prinese več potrebe po druženju, harmoniji in prijetnih, uživaških vidikih življenja. Aspekti zvečer prinašajo potrebo po odklopu, več želje po povezovanju.

Petek, 6. 11.

Želja po lepih odnosih, lagodnem življenju, pozitivnih plateh življenja je z Luno v tehtnici okrepljena. Zjutraj opozicija na Saturn z bremeni ovira lagodje, saj je edini pravi način soočanja z njo delo, da nosimo težo in bremena brez jamranja in pobega. Pozneje bomo laže našli trenutke za druženje, zabavo in povezovanje.

Sobota, 7. 11.

Še en dan z Luno v tehtnici, a s prijetnimi aspekti, ki bo želela, da se imamo lepo v dobri družbi. Če si znamo začarati pravljičen dan v dvoje, bo zadovoljna. Uredimo se in gremo med ljudi, sicer se bo lagodje spremenilo v lenarjenje in pretiravanje.

Nedelja, 8. 11.

Luna v škorpijonu bo ohranjala željo po dvojini in odnosih, a skozi dramo in strast. Jutro bi bilo najbolje prespati, saj bo najbolj dramatično. Nato konjunkcija Lune z Merkurjem odpre iskrene pogovore, jasne uvide za nazaj, sprostitev notranjega pritiska s petjem, pisanjem, pogovorom.