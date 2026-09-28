Teden z Luno: prihaja teden preizkušenj, pazite na besede, odnose in predvsem na cesti

Ponedeljek, 28. 9.

Čeprav smo že po lunini polnosti, bo veliko energije. Mars je prestopil v ognjenega leva in nam obljublja mesec in pol, ko bomo energični, se znali postaviti zase in narediti, kar nam je pomembno. S paralelo Marsa in Urana bo energije malo preveč in so mogoči prehitri odzivi ali hitra vožnja. Trigon Sonca in Urana nas bo delal jasne, a samosvoje.

Torek, 29. 9.

Luna v biku nas kliče k rutini, predvidljivosti, čutnosti, finančni stabilnosti. Zjutraj tvori opozicijo na Venero, kar prinaša več neracionalnosti, sentimentalnosti, pasivnosti. Merkur bo na koncu znamenja, a v harmoniji z vozli. Intuicija bo okrepljena, pogovori bodo povezovali nasprotne strani. Ker se bliža opoziciji s Kironom, lahko kljub dobrim namenom besede tudi ranijo ali se počutimo nesposobni izraziti, kar čutimo.

Sreda, 30. 9.

Merkur bo dopoldne na zadnji stopinji in ranjen od Kirona, torej nam lahko nagajajo ali nas ranijo. Od 14. ure bo v škorpijonu, kjer se bo tudi obračal in tam ostal zelo dolgo, nam dal fokus in mentalno globino, sposobnost videti v ozadje, a nas lahko naredi tudi pikre, sumničave, strupenih besed. Luna gre malo pred 19.30 v dvojčka in razgiba večer, da bomo igrivi in klepetavi.

Četrtek, 1. 10.

Prijeten dan s klepetavo Luno v dvojčkih. Prisluhnimo potrebi po tem, da se pogovarjamo, izmenjujemo ideje in delamo nekaj intelektualnega. Zjutraj bo čas za konstruktivne pogovore, nato bo kljub zračni razpršenosti dovolj fokusa za delo do 15. ure. Za tem svetujem zabavo in druženje.

Petek, 2. 10.

Še en dan z Luno v dvojčkih, a bomo jezljivi, napeti, se hitreje kregali. Merkur aktivira opozicijo Marsa in Plutona, tako bodo dnevi naporni. S prehitrimi besedami si lahko uničimo prihodnost. Previdno na cesti, saj bo več 'norcev'. Pazimo, da s svojo trmo in vztrajnostjo ne gremo prek meja drugih.

Sobota, 3. 10.

Naporen dan. Venera se obrača, Mars naredi opozicijo s Plutonom. Trma in ozkoglednost ustvarjata agresijo sveta, zasebno moramo paziti, da ne gremo z vso silo prek meja ljudi, ki so nam ljubi. Opazujmo svojo trmo, svojeglavnost, kako lahko rani. Luna bo v raku in sprva v prijaznih aspektih, nato bo več skrbi, strahov.

Nedelja, 4. 10.

Luna bo še vedno v raku. Če želimo lep dan, se držimo doma ali domačih, s katerimi se počutimo varne, ne rinimo med naporne ljudi. Marsikdo lahko doživi dvom o sebi, težave s samozavestjo, nadrejenimi, v vlogi avtoritete. Treba bo paziti, da ne vodimo ljudi pretrdo, brez občutka. Predvidevam, da bo največ težav v odnosu s starši, predvsem očetom.