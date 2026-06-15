Teden z Luno: prihajajo dnevi za ljubezen, zabavo in pomembne odločitve

Ponedeljek, 15. 6. Danes malo pred 5. uro se je dovršil mlaj v dvojčkih. Dnevi okrog mlaja so počasni, mi bolj utrujeni. Mlaj je priložnost, da se naravnamo na to, kar si želimo ustvariti na novo. Vse do 14. ure bo Luna v prazno v dvojčkih, in če ne želimo biti raztreseni, se je dobro organizirati. Nato vstopi Luna v raka, nas umiri, upočasni, naredi občutljive, tankočutne. Venera se povezuje s transaturnovci in prinaša veselje, drugačne možnosti zaslužka, priložnosti za ljubezen.

Torek, 16. 6. Dopoldanske ure znajo biti naporne, kak strah več, a nič skrajnega. Luna v raku nas kliče, da se povežemo z najbližjimi, kaj dobrega pojemo, si vzamemo čas za soljudi. Večerne ure bodo energične, živahne. Možgani nam bodo hitreje delali, mogoče so zanimive ideje, bolj bomo ročno spretni. Venera bo aktivna, nosi priložnosti za zaslužek, veselje in ljubezen.

Sreda, 17. 6. Noč na sredo budi hrepenenja, romantiko. Jutro bo še polno upanja in zaupanja, nato bo energija pasivna do 14. ure, ko Lunin prehod v leva nosi več ognja in energije. Luna se potem poveže z vsemi transaturnovci in Venero in dodatno krepi željo po ljubezni, ustvarjalnosti, zabavi, tudi po materialnem uspehu. Toda zaradi opozicije Venere in Plutona so te želje lahko skrajne in se bo treba truditi za ravnotežje.

Četrtek, 18. 6. Luna v stabilnem ognjenem znamenju nosi vztrajno kreativno energijo, ki jo lahko usmerimo v nekaj konstruktivnega ali tudi ne, odvisno je od nas. Glede na to, da do 12.30 tvori trigon na Saturn, bomo znali konstruktivno uporabiti presežke energije in notranjo moč. Seveda ne pozabimo, da lev od nas zahteva tudi, da se smejimo, zabavamo, se dobro imamo.

Petek, 19. 6. Vse do 16.30 bo Luna v levu, do 13.30 v sekstilu na Sonce, tako bomo energični, kreativni in samozavestni. Zadnji dve uri potovanja po levu sta lahko lagodni. Luna v devici nas popoldan in zvečer naredi bolj premišljene, delavne, malo nervozne, saj tvori kvadrat na Uran.

Sobota, 20. 6. Luna v devici nas bo spodbujala k redu, delu, premislekom, naredila natančne. Idealno je dan izkoristiti za pospravljenje doma, pisarne, odpravimo se na vrt ali po zelišča v naravo. Sonce bo na zadnji stopinji in nekaterim to prinaša manj energije.

Nedelja, 21. 6. V nedeljo imamo deviško Luno, a spodbudno aspektirano, tako bo več energije, volje do dela. Izkoristimo poletni solsticij, da smo čim več zunaj, na soncu, v naravi, nabirajmo zelišča in sadove narave. Če imamo navado narediti manjši ritual s hvaležnostjo življenju, soncu, še toliko lepše.