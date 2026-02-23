Teden z Luno: proti večeru Luna tvori kvadrat z Marsom, več bo trme

Ponedeljek, 23. 2. Rastoča Luna v biku nas budi k razmišljanju, kako stabilizirati življenje, vnesti vanj več rutine, materialne varnosti in čustvene stabilnosti. Do 14. ure bo spodbujala tehtne premisleke, pogovore in razglabljanje. Do takrat so zadnje minutke za nakupe, saj se Merkur ustavlja. Proti večeru Luna tvori kvadrat z Marsom, več bo trme in močnejših odzivov. Ta kvadrat nam daje voljo in moč, da kaj naredimo, premaknemo.

Torek, 24. 2. Luna bo v dvojčkih, Merkur nepremičen, kar se bomo dogovorili, uredili, zna od nas zahtevati v kratkem ponovni premislek ali popravilo. Potujmo previdno, počasi, premišljeno, da se ne prenaglimo in ne naredimo napake ali ne sprejmemo napačne odločitve. Danes bo tudi prvi krajec, tako bo sredi dneva več napetosti, nemira in sprememb.

Sreda, 25. 2. Stacionarni Merkur, Luna je v njegovem znamenju ter v kvadratih s planeti v ribah, tudi z Merkurjem; imeli bomo občutek, da je vse obstalo, da se nič ne premakne, lahko se pojavijo konkretne ovire, ki onemogočajo, da bi uresničili želeno. Ostanite mirni in prilagodljivi. Zvečer gre Luna v trigon z Marsom, tako bo vsaj takrat občutek, da se stvari premikajo, da se da z voljo nekaj narediti.

Četrtek, 26. 2. Premik Lune v raka bo dolgoročno prinesel več miru, a v zgodnjih jutranjih urah s kvadrati na Saturn in Neptun več žalosti, pritiskov na psiho. Popoldne se energija sprosti, več bo harmonije, občutka za drugega, laže se bomo naravnali na pozitivno. Začenja se Merkurjeva pot nazaj in z njo veliko premislekov, predelovanja preteklosti.

Petek, 27. 2. Luna je v raku v harmoniji s planeti v ribah, tako lahko življenje bolj spontano teče, smo v harmoniji. Zjutraj v konjunkciji z Jupitrom prinaša mir, zaupanje, navdih, zvečer v z Venero in Merkurjem lepše odnose, pogovore, večja verjetnost je, da srečamo nekoga iz preteklosti. Mirneje bomo reagirali na nepričakovane napetosti, ki jih prinaša Marsov kvadrat z Uranom.

Sobota, 28. 2. Konjunkcija Merkurja in Venere nas bo delala družabne, prijateljske, spodbujala ustvarjalnost in ročne spretnosti. Luna gre v leva po 9. uri, več bo energije, odločnosti, jasnosti. Do 12. ure ima Luna spodbudne aspekte, marsikaj lahko naredimo, nato prinaša pritiske in premočne reakcije.

Nedelja, 1. 3. Luna v levu bo brez pomembnejših aspektov. Bliža se polnosti, tako bo energije več, tudi jasnosti, pripravljenosti stvari spremeniti, dokončati. Bo pa naslednja polna luna tudi lunin mrk, tako smo še vedno pod pritiskom sprememb. Kljub vsemu si lahko naredimo prijetno vzdušje.