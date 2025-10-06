Teden z Luno: smo tik pred ščipom, zato pazimo, da čustveno ne delamo drame

Ponedeljek, 6. 10. Luna v ovnu nas bo prebudila za akcijo, spodbujala voljo, njeni jutranji in dopoldanski aspekti s transaturovci nam bodo dajali nove vizije, zaradi njih bomo bolj odprti za nove načine reševanja problemov. Merkur bo do večera na zadnji stopinji, mi bolj intuitivni, a njegov prehod v škorpijona lahko potemni naš um, prinaša sumničavost in manipulativnost. Smo tik pred ščipom. Pazimo, da čustveno ne delamo drame. Izkoristimo dodatno energijo za reševanje izzivov.

Torek, 7. 10. Dan ščipa je dan presežka energije, nujno je, da jo usmerimo v konkretni projekt. Pomislimo, kaj je treba spustiti, da bi šli lahko naprej. Merkurjev kvadrat na Pluton prinaša manj prijetne novice, blatenje, manipuliranje, bodite previdni, komu verjamete. Zvečer lahko Lunin kvadrat na Jupiter prinese več dramatičnih, koleričnih odzivov.

Sreda, 8. 10. Luna v biku pomirja energije, nas stabilizira in kliče, da se počasi in z rutino naredi več. Dopoldne se Luna poveže z včerajšnjim kvadratom Merkurja in Plutona, tako bo nekaj težkih misli ali besed. Pozneje bo vedno več prijetnih odnosov in konkretnih priložnosti, saj se dovrši Venera sekstil Jupiter. Privoščimo si kaj lepega ali prijetnega.

Četrtek, 9. 10. Luna iz bika tvori prijetne aspekte, tako se obljublja prijeten dan, najbolj popoldne in zvečer. Vsekakor je čas za nakupe lepih stvari. Po drugi strani se nam finančno lahko nekaj dobro obrne. Če morate na banki urejati stvari, je dan idealen za to, našle se bodo dobre rešitve.

Petek, 10. 10. Luna v dvojčkih bo poživila dan. Živžav klepetov, po telefonu ali spletu, veliko bo sprememb, prilagajanja, dogajanja. Dopoldne se Luna povezuje s transaturnovci. Če potrebujete pogum, da malo bolj osvojite uporabo umetne inteligence, je to dober čas za to. Tudi drugače bomo imeli veliko zanimivih idej. Se pa Venera bliža opoziciji s Saturnom in nekaterim nosi občutek osamljenosti, finančne skrbi.

Sobota, 11. 10. Še en dan z Luno v dvojčkih in spodbudnimi Luninimi aspekti nosi živahno, komunikativno, spremenljivo, malo hektično energijo. Dobro je, da se družimo, če ne drugega, se pogovarjamo in izmenjujmo mnenja. Venerina opozicija s Saturnom nam lahko da občutek, da smo sami, tudi v odnosih. Minilo bo. Noč na nedeljo bo čustveno bolj naporna.

Nedelja, 12. 10. Luna v raku je idealna za povezovanje z družino, a tudi za to, da si naredimo miren, prijeten, lep dan. Dobra nedeljska juha, objemi. Če vreme dopušča, pojdimo k potokom in jezerom, če bo vlažno, nam bo ugajalo biti doma pod odejo.