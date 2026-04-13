Teden z Luno: stresna jutra, močni preobrati in dan mlaja

Ponedeljek, 13. 4. Luna je v vodnarju, v kvadratu z Uranom na Plejadah, tako bo jutro stresno, nemirno. Dovrši se konjunkcija Marsa in Neptuna, ki nas opozarja, da se lahko ljudje delajo drugačne, kot so v resnici, da se za šarmom skriva nevarnost. Sekstil Venere in Jupitra bo prijeten, prinaša priložnost za zaslužek, lepe trenutke, ljubezen. Luna bo od 11. ure v ribah, mi mirni, užili življenje.

Torek, 14. 4. Luna se iz rib poveže s sekstilom Venere in Jupitra, tako bomo znali pustiti življenju, da nas vodi, se imeti lepo. Merkur na zadnjih stopinjah rib nas lahko naredi manj logične, a okrepi intuicijo in s sekstilom na Uran prinese uvide, prebliske, jasen vpogled v prihodnost.

Sreda, 15. 4. Merkurjev prehod v ovna zaključi obdobje mentalne megle, odkrivanja napak, zmede in kaotičnosti in prinaša večji fokus, hitrejše misli in več zdrave pameti. Sprva ima napornejše konjunkcije, tako bomo čutili novo jasnost naslednji teden. Luna bo v ribah do 16. ure, delovali bomo počasi in pasivno. Prehod Lune v ovna nas bo budil, spodbujal potrebo po komunikaciji.

Četrtek, 16. 4. Luna bo v ovnu, Mars v sekstilu s Plutonom budi pogum in drznost, moč iti prek velikih izzivov. Koristne bo več fizične akcije, da gremo telesno do roba zmogljivosti. Čeprav je sekstil, aspekt prinaša nevarnost večje agresije. Konjunkcija Sonca in Kirona nosi rane, vezane na lastno identiteto ali očeta, moža, avtoritete. Smo pred mlajem, dan ni namenjen novim začetkom.

Petek, 17. 4. Dan mlaja. Modro si je vzeti čas zase, za introspekcijo, ugotoviti, kam je treba usmeriti korak. Mlaj v 9. hiši v ovnu nas nečesa osvobaja in nam da zalet in potisk naprej. Merkur v konjunkciji z Neptunom opozarja, da ni vse res, kar slišimo.

Sobota, 18. 4. Vikend z Luno v biku bo prijeten, upočasni nas, prizemlji, nam da sposobnost užiti življenje. Tokrat bo v ozadju bližajoča se konjunkcija Marsa in Saturna, ki bo eksaktna v nedeljo, tako bo mogoče družbeno ozadje temnejše, več bo zamer, primitivnosti, fizične utrujenosti. Pojdimo zavestno v energijo bika. Počnemo rutinske, vsakodnevne stvari.

Nedelja, 19. 4. Luna bo v biku do 18. ure. Jutro bo prijetno. Potovanje Lune po zadnjih stopinjah zahteva, da se aktiviramo, smo praktični, delavni, gremo v naravo. Preden bo šla v dvojčka, se bo srečala z Uranom na Plejadah, tako bo večer stresen. Konjunkcija Marsa in Saturna ni mačji kašelj. Mars je močan, a vročekrven, Saturn je v ovnu brez nadzora, tako se lahko stare zamere, sovraštvo, jeza nenadzorovano razširijo.