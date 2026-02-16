  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTRO

Teden z Luno: Utrujajoč sončni mrk, a prinaša preobrat

Naši čuti bodo želeli uživati, hvaležni bomo za vse, kar nas obdaja.
FOTO: Fcscafeine Getty Images
FOTO: Fcscafeine Getty Images
Joy Lotos
 16. 2. 2026 | 06:30
3:32
A+A-

Ponedeljek, 16. 2. Jutri bo sončni mrk, tako smo utrujeni. Sonce v kvadratu z Uranom bo spodbujalo potrebo, da se nečesa osvobodimo, nekaj stresemo s sebe. Hkrati se povezuje Merkur z Jupitrom v trigon, kar obljublja pametne dogovore, osvoboditev od težkega in napornega. Luna bo potovala po nemirnem vodnarju in se zvečer približala Marsu, več bo nemira, a tudi moči postaviti se zase in za tisto, v kar verjamemo.

Torek, 17. 2. Jutro nosi nemir, dopoldanske ure tudi. Sončni mrk bo deloval spodbudno, nas potisnil, da se osvobodimo tistega, kar mora stran. Zaradi močne Venere na severnem luninem vozlu lahko vidimo, da se bo iskalo mirne rešitve, mir. Luna bo malo čez 15. uro prešla v ribi, napetost se bo umirila in laže si bomo dovolili počitek, čas zase, poiskali, kar potrebujemo.

Sreda, 18. 2. Luna bo v ribah, Sonce do 16. ure na 29. stopinji. Energija bo počasna, umirjena, ne bomo ravno pri močeh, hkrati si bomo dovolili, da življenje teče počasi in z občutkom, čutili, da se moramo spočiti, da potrebujemo odklop. Nič ni narobe izgubiti se v knjigi, filmu. Če se da, pojdimo proti morju. Večerne ure so optimistične.

Četrtek, 19. 2. Še en dan z Luno v ribah, a pri koncu, tako smo lahko še pasivni, čutimo nemoč. Nekaj iskre bo do 16.30, nato gre do 20.30 Luna v prazno in bomo izgubljeni, brez prave smeri in energije. Prehod Lune v ovna je videti naporen, saj bo aktivirala konjunkcijo Saturna in Neptuna, ki bosta jutri eksaktna, kar lahko spodbudi družben dogodek, ki nas prestraši. Družbene spremembe so tu.

Simbolična slika FOTO: Tom Merton Getty Images
Simbolična slika FOTO: Tom Merton Getty Images

Petek, 20. 2. Rastoča Luna v ovnu prinaša več energije. Družbeno opazujmo, kaj se dogaja, rojeva, spreminja, saj prihaja velika konjunkcija Saturna in Neptuna. Negotovost čutimo že od lanskega poletja, tako ni nič novega. Zasebno je pomembno, da smo aktivni, delo, šport, bodimo zunaj, to je zdravilo za ovnovsko energijo.

Sobota, 21. 2. Še en dan z Luno v ovnu, spodbude za delo, šport, aktivnosti bo dovolj. Kot vedno Luna tu ni namenjena počitku, lenoba nam lahko prinese nemir in slab občutek o sebi. Pojdimo vsaj na daljši sprehod v naravo. Nekaterim bo tam aktivacija sekstila Marsa in Kirona prinašala učenje o zdravem postavljanju meja in zdravi jezi. Edina zdrava jeza nam pomaga s hitro akcijo, obrambo v trenutku nevarnosti, vse ostalo zahteva zdravljenje.

Nedelja, 22. 2. Nedelja bo čudovita. Luna v biku nam da vedeti, da moramo v naravo ali na lepše. Naši čuti bodo želeli uživati, hvaležni bomo za vse, kar nas obdaja. Venerin trigon na Jupiter obljublja mir, prijetno in povezovalno energijo, veselje in zadovoljstvo.

Več iz teme

lunaJupiterSaturnlunin mrkSonceMarsZemljaastronapovedzvezde
ZADNJE NOVICE
08:45
Novice  |  Slovenija
PUSTNE NORČIJE

Na mastno nedeljo so zaorali orači

Do pustnega torka hodijo od hiše do hiše in voščijo za dobro letino. Za seboj vlečejo plug in ponazarjajo spomladansko oranje zemlje.
Primož Hieng16. 2. 2026 | 08:45
08:40
Novice  |  Slovenija
ZNAMENITI GRK

Janez Koprski ustreljen v glavo, zaboden v srce

Pred 250 leti se je rodil znameniti Grk koprskih korenin. Ioannis Kapodistrias vse bolj povezuje Grčijo in Slovenijo.
Dušan Malovrh16. 2. 2026 | 08:40
08:35
Šport  |  Odmevi
IZJEMNO ZADOVOLJEN

Jurij Tepeš povzel olimpijski izkupiček: »Nika nese domov tri medalje. Kaj več še lahko želimo?««

Prostih dni po OI ne bo.
16. 2. 2026 | 08:35
08:27
Bulvar  |  Tuji trači
ZMAGOVALCI DORE

Hrvaška na Evrovizijo pošilja skupino, za katero stojita dva udeleženca šova Big Brother (VIDEO)

Znane so zmagovalke Dore, hrvaškega državnega izbora za Pesem Evrovizije. Po seštevku glasov občinstva in strokovne žirije so osvojile 173 točk ter prepričljivo premagale drugouvrščeno zasedbo Cold Snap, ki je zbrala 108 točk. Ime zmagovalne skupine? Lelek, beseda, ki bi jo težko prevedli v katerikoli drugi jezik.
16. 2. 2026 | 08:27
08:20
Bulvar  |  Tuji trači
PLANTAŽA

Priljubljeni pevec si je omislil nov posel: ne boste verjeli, kaj počne

Del zaslužka od tisočih koncertov in napornih turnej je vložil v zemljo.
16. 2. 2026 | 08:20
08:05
Novice  |  Svet
KARNEVALI PO SVETU

Policija z izvirno taktiko: oblekli kostume in polovili lopove

Na karnevalih po svetu tudi aretacije in protesti. Na Hrvaškem na grmadi zažgali lutko političarke.
16. 2. 2026 | 08:05

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
Promo
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Osemdeset let podjetja, ki je v Sloveniji pustilo trajne sledi

Obletnica, ki potrjuje smer: graditi premišljeno, odgovorno in z mislijo na prihodnost.
10. 2. 2026 | 10:22
Promo
Novice  |  Slovenija
OSEBNI KREDIT

Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
12. 2. 2026 | 11:46
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
HK OLIMPIJA

Kdo stoji za ledenimi zmaji?

Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
11. 2. 2026 | 08:51
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
IMUNSKI SISTEM

Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
Promo Slovenske novice13. 2. 2026 | 10:45
PromoPhoto
Razno
PRVOMAJSKE

Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:16
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTICIJE

Tako boste lažje odločali o svojih investicijah

Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 12:12
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠPORTNE POŠKODBE

Zakaj se izpah pri nekateri stalno ponavlja?

Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
11. 2. 2026 | 14:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Slovenske novice9. 2. 2026 | 09:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
NOVOST

Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
Promo Slovenske novice11. 2. 2026 | 11:02
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT ZA PODJETJA

Najpogostejše težave sezonskih podjetij

Sezonska podjetja potrebujejo kapital takrat, ko se sezona šele začenja – finančni postopki pa pogosto prihajajo prepozno.
10. 2. 2026 | 10:52
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
HUDA BOLEČINA

Zdravljenje kalcinacije rame: vse, kar morate vedeti

Pogost vzrok za hude bolečine in omejitev gibljivosti v rami, še posebej pri ženskah srednjih let, je kalcinacija v rami. Vzrok teh težav pa ni poškodba.
Promo Slovenske novice10. 2. 2026 | 09:26
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki