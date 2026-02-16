Teden z Luno: Utrujajoč sončni mrk, a prinaša preobrat

Ponedeljek, 16. 2. Jutri bo sončni mrk, tako smo utrujeni. Sonce v kvadratu z Uranom bo spodbujalo potrebo, da se nečesa osvobodimo, nekaj stresemo s sebe. Hkrati se povezuje Merkur z Jupitrom v trigon, kar obljublja pametne dogovore, osvoboditev od težkega in napornega. Luna bo potovala po nemirnem vodnarju in se zvečer približala Marsu, več bo nemira, a tudi moči postaviti se zase in za tisto, v kar verjamemo.

Torek, 17. 2. Jutro nosi nemir, dopoldanske ure tudi. Sončni mrk bo deloval spodbudno, nas potisnil, da se osvobodimo tistega, kar mora stran. Zaradi močne Venere na severnem luninem vozlu lahko vidimo, da se bo iskalo mirne rešitve, mir. Luna bo malo čez 15. uro prešla v ribi, napetost se bo umirila in laže si bomo dovolili počitek, čas zase, poiskali, kar potrebujemo.

Sreda, 18. 2. Luna bo v ribah, Sonce do 16. ure na 29. stopinji. Energija bo počasna, umirjena, ne bomo ravno pri močeh, hkrati si bomo dovolili, da življenje teče počasi in z občutkom, čutili, da se moramo spočiti, da potrebujemo odklop. Nič ni narobe izgubiti se v knjigi, filmu. Če se da, pojdimo proti morju. Večerne ure so optimistične.

Četrtek, 19. 2. Še en dan z Luno v ribah, a pri koncu, tako smo lahko še pasivni, čutimo nemoč. Nekaj iskre bo do 16.30, nato gre do 20.30 Luna v prazno in bomo izgubljeni, brez prave smeri in energije. Prehod Lune v ovna je videti naporen, saj bo aktivirala konjunkcijo Saturna in Neptuna, ki bosta jutri eksaktna, kar lahko spodbudi družben dogodek, ki nas prestraši. Družbene spremembe so tu.

Petek, 20. 2. Rastoča Luna v ovnu prinaša več energije. Družbeno opazujmo, kaj se dogaja, rojeva, spreminja, saj prihaja velika konjunkcija Saturna in Neptuna. Negotovost čutimo že od lanskega poletja, tako ni nič novega. Zasebno je pomembno, da smo aktivni, delo, šport, bodimo zunaj, to je zdravilo za ovnovsko energijo.

Sobota, 21. 2. Še en dan z Luno v ovnu, spodbude za delo, šport, aktivnosti bo dovolj. Kot vedno Luna tu ni namenjena počitku, lenoba nam lahko prinese nemir in slab občutek o sebi. Pojdimo vsaj na daljši sprehod v naravo. Nekaterim bo tam aktivacija sekstila Marsa in Kirona prinašala učenje o zdravem postavljanju meja in zdravi jezi. Edina zdrava jeza nam pomaga s hitro akcijo, obrambo v trenutku nevarnosti, vse ostalo zahteva zdravljenje.

Nedelja, 22. 2. Nedelja bo čudovita. Luna v biku nam da vedeti, da moramo v naravo ali na lepše. Naši čuti bodo želeli uživati, hvaležni bomo za vse, kar nas obdaja. Venerin trigon na Jupiter obljublja mir, prijetno in povezovalno energijo, veselje in zadovoljstvo.