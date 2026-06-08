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Teden z Luno: v ponedeljek popoldne in zvečer se bomo sprostili in uživali

Venera in Jupiter kličeta, naj se veselimo lepih stvari, Prokion prinaša priložnost, da zasijemo.
Simbolična slika FOTO: Surasak Suwanmake Getty Images
Simbolična slika FOTO: Surasak Suwanmake Getty Images
Joy Lotos
 8. 6. 2026 | 05:40
3:26
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Ponedeljek, 8. 6. Luna je v mirnih ribah, Venera in Jupiter se bližata konjunkciji na zvezdi prve veličine Prokion, tako nas čaka lep dan, znali se bomo prepustiti in si dovoliti lepo življenje. Venera in Jupiter kličeta, naj se veselimo lepih stvari, Prokion prinaša priložnost, da zasijemo. Zjutraj bomo energični, okrog poldneva bo nekaj napetosti zaradi krajca, popoldne in zvečer se bomo sprostili in uživali.

Torek, 9. 6. Do 10.30 bo Luna v ribah, a v prazno, kar prinaša pasivnost. Njen prehod v ovna nas obuja, budi ambicije, voljo, delavnost. Do 15. ure se harmonično povezuje z Uranom in prinaša ideje, vznemirjenje, novosti. Do 18. ure njena konjunkcija z Neptunom spodbuja ustvarjalnost. Pozneje bo več radosti, možnost za novo ljubezen.

Sreda, 10. 6. Zjutraj in dopoldne bo več občutka frustriranosti, oteženosti, mogoče so težje novice, notranji strahovi in dvomi. Nato bomo vedno bolj čutili energijo prodornega ovna in si znali marsikaj izboriti. Večerne ure so dobre za dogovore in povezovanje. Energije bo veliko, če bomo nestrpni, se porinimo v akcijo, delo, šport.

Četrtek, 11. 6. Zjutraj in dopoldne bodo naše želje velike, če jih ne bomo mogli doseči, se lahko budijo frustracije in notranji nemir. Okrog 14.30 Luna vstopi v bika in nas pomiri, stabilizira, pokaže praktične rešitve za izzive. Zvečer ostanimo v ravnotežju, da naše intenzivne želje ne nosijo napetosti in pritiskov v odnose. Ponoči bo Uranov kvadrat na Lunina vozla, kar družbeno prinaša več stresa in razdvajanja.

Petek, 12. 6. Uranov kvadrat na Lunina vozla lahko prinaša nepričakovane družbene stresljaje in nemir. Luna v biku nas dela rutinske in praktične, sekstil z Merkurjem popoldne spodbuja pogovore in usklajevanja. Zvečer bo več napetosti, kak prepir več ali nas Lunina konjunkcija z Marsom kliče k športni aktivnosti. Venera se bliža kvadratu s Kironom, odpirajo se srčne rane in rane lastne vrednosti.

Sobota, 13. 6. Venerin kvadrat s Kironom zjutraj prinaša slabši občutek o sebi, rane v odnose. Malo pred 13. uro Venera vstopi v leva in odpira več potrebe po zabavi, ljubezni in veselju. Luna bo do 15. ure v biku, zjutraj in dopoldne v sekstilu z Jupitrom, tako bo več sreče na finančnem področju in optimizma. Ko preide v dvojčka, se energija pospeši, več bo želje po druženju.

Nedelja, 14. 6. Zaradi Lune v dvojčkih si bomo želeli druženja, gibanja in veselja. Dopoldne lahko marsikaj postorimo, saj se harmonično veže s Saturnom, nato naj bo dan namenjen druženju, krajšim potovanjem, bodimo na zraku. Nujno je zamenjati okolje.

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