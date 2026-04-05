Teden z Luno: v sredo dopoldan se bomo hitreje razjezili

Ponedeljek, 6. 4. Luna v strelcu prinaša več optimizma, navdiha in volje iti naprej. Bolj jasno bomo začutili in si znali tudi vizualizirati smer gibanja, svoje cilje. Luna ima predvsem spodbudne aspekte, tako nas bodo planeti podpirali, zjutraj z navdihom, nato z delavnostjo in vztrajnostjo. Luna in Jupiter sta v medsebojni recepciji, kar dodatno spodbudi pozitivno naravnanost. Venerina harmonija z luninima vozloma prinaša več harmonije v odnose.

Torek, 7. 4. Tudi v torek bomo lahko čutili pozitivno naravnanost strelca in nas bo gnala v življenje, delo, k projektom. Vse do 13. ure bo veliko spodbude za konstruktivne dogovore, marsikaj nam bo bolj jasno. V zgodnjih večernih urah lahko k nam pridejo manj prijetne novice. Pazimo, da se z negativnimi mislimi čustveno ne vznemirjamo premočno.

Sreda, 8. 4. Dopoldan bomo bolj nemirni, hitreje se razjezili, a če nemir in notranjo napetost usmerimo v delo, šport, bomo imeli kaj pokazati. Od 14. ure dalje bo Luna v kozorogu. Nemir se bo umiril, mi prizemljili, bolj jasno bomo videli realnost tako, kot je. Naporni Lunini aspekti v večernih in nočnih urah nosijo marsikomu dvome, skrbi, strahove. Marsov sekstil na Uran nam bo pomagal zbrati moči in narediti, kar je treba.

Četrtek, 9. 4. Mars bo na zadnji stopinji zadnjega znamenja, na marsikoga to lahko deluje kot pomanjkanje življenjske energije, utrujenost. Zdi se, da bomo zaradi Lune v kozorogu kljub utrujenosti sledili svojim obveznostim, naredili, kar je treba. Vse do 14.30 bomo znali ustvarjati harmonijo in videli možnosti za zaslužek. Zvečer se moramo paziti pretiranih reakcij, močnega doživljanja.

Petek, 10. 4. Zadnji dan z Luno v delavnem, premišljenem in učinkovitem kozorogu. Dobro je, da si naredimo seznam vsega, kar je treba narediti, in mu sledimo, ker bomo imeli na koncu dneva boljši občutek o sebi. Mars je še v ovnu, kar lahko otopli vreme, a tudi nas, nam da več življenjske energije. Luna ima predvsem spodbudne aspekte, bistrejši, z boljšo logiko bomo bolj učinkoviti.

Sobota, 11. 4. Vikend z Luno v vodnarju je namenjen povezovanju, druženju, komunikaciji. Odprimo se radovednosti, naj nas odpelje v življenje. Nikar ne ostajajmo doma. Moramo biti med ljudmi. Luna v vodnarju ne odpre le radovednosti, temveč tudi naše mentalne sposobnosti, tako hitreje in laže dojemamo.

Nedelja, 12. 4. Na nebu se to nedeljo ne dogaja nič posebnega. Imamo le Luno v vodnarju in s tem več notranjega nemira in potrebe po intelektualnih izzivih in druženju. Če ne moremo na kako prireditev, med ljudi, lahko nahranimo radovednost tudi z gledanjem dokumentarnih oddaj ali branjem knjig.