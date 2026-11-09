Teden z Luno: val energije, ki ga je vredno zajahati

Ponedeljek, 9. 11. Mlaj bo zjutraj, tako bo čez dan sčasoma več energije. Mlaj je družbeno naporen, sploh za Slovenijo, lahko naplavi packarijo nekaterih in z njo več teme in pritiska. Luna je v škorpijonu, doživljanje intenzivno, notranje, globoko, zvečer bo kvadrat na Mars, kar prinaša več notranje napetosti in močnejše čustvene izbruhe. Težje bomo obvladovali jezo. Bo pa več strasti in kreativne energije, ki nam lahko da kljub nizkim vibracijam več veselja in volje do življenja.

Torek, 10. 11. Venerin sekstil na Mars prinaša več ustvarjalne, strastne energije. Luna prestopi v strelca okrog 9.30, nas potegne iz globin in porine z entuziazmom v življenje. Njeno povezovanje s transaturnovci nam bo dalo zanimive ideje, kreativno udejstvovanje. Zajahajmo val in se dvignimo više.

Sreda, 11. 11. Luna je v strelcu, Jupiter na južnem vozlu oz. blizu njega. K nam bo prihajalo dobro iz preteklosti, po dedni liniji ali kot posledica preteklega truda. Pomembno je, da se ne damo malodušju, ampak vztrajamo v dobrem in pozitivnem naprej. Potem nas bo tudi energija strelca podprla in prinesla zanimive priložnosti.

Četrtek, 12. 11. Jupiter je na južnem luninem vozlu, k nam prihajajo pozitivne in spodbudne stvari iz preteklosti. Luna je večji del dneva v strelcu in obljublja energijo, voljo, tudi to, da se stvari rešijo. Res sta Venera in Merkur že počasna, tako se vse priložnosti, ki se bodo pokazale, lahko uresničijo šele z zamikom.

Petek, 13. 11. Merkur in Venera sta na mestu, se pripravljata na obrat direktno, marsikaj se nam bo zjasnilo. Je pa stacionarnost obeh znak, da se stvari ne premikajo hitro naprej. Toda to je tudi obet, da bomo kmalu manj obremenjeni in bo ovir in ustavljanja manj. Luna je v resnem kozorogu, nekatere oteži, druge dela natančne in odgovorne. Predvsem vsi bolj realno vidimo življenje, a v popoldanskih urah nas lahko realnost tudi prestraši, obremeni.

Sobota, 14. 11. Mars na južnem luninem vozlu. Večina ga čuti kot manj energije in več utrujenosti, družbeno se kaže kot nesmiselne bitke egov, ki nosijo trpljenje tudi drugim. Luna tudi danes v delavnem in varčnem kozorogu spodbuja k redu, delu, smiselnim naporom. Največje zadovoljstvo bo prineslo dobro opravljeno delo.

Nedelja, 15. 11. Zjutraj in dopoldne bo Luna v kozorogu, a tekla v prazno. Znamo biti pesimistični, koristno bo, da se spravimo v gibanje. Od 10.30 bo prevladovala družabna energija, ki nas bo odprla in nas spodbudila k druženju, teže bomo ostajali doma, vsaj ne brez intelektualnih izzivov.