Teden z Luno: več bo frustracije, kot da ne moremo naprej

Ponedeljek, 31. 8. Noč je bila težka, saj je Luna aktivirala kvadrat Marsa in Saturna, ki budi zamere in staro jezo. Aktiviran je trigon Jupitra in Saturna, tako da nas agresivni pretres zbudi k več pravnega reda. Mars s Saturnom prinaša bolečine v mišice in utrujenost, ohladitev vremena. Luna je v ovnu, želi si delati, a bo več frustracije, kot da ne moremo naprej. Potrpežljiva vztrajnost in delavnost sta ključ.

Torek, 1. 9. Do 10. ure bomo nemirni, nato se umirimo, prizemljimo, saj Luna preide v bika. Mars in Saturn nosita frustracijo, zamero. Sekstil med Merkurjem in Marsom spodbuja praktičnost, delavnost, postavljanje meja, intelektualno jasnost. Luna v biku je sprva povezana s Kironom in v kvadratu s Plutonom, tako bo njeno začetno potovanje po biku odpiralo rane in prinašalo pritisk. Od 16. ure dalje bo več povezovalne, spodbudne energije. Ostanimo rutinski, trezni, praktični.

Sreda, 2. 9. Z Luno v biku bomo praktični, rutinski, umirjeni in stabilni. Njeni aspekti so spodbudni, laže bomo uporabljali energijo. Dopoldan bo kljub pretiravanju več praktične spodbude za delovanje, odločnosti in mentalne jasnosti, zdrave pameti. Popoldne bomo manj dinamični, a še vedno stabilni in učinkoviti.

Četrtek, 3. 9. Luna bo v praznem teku do 13.45. Če želimo, da nas podpre, moramo delovati rutinsko, predvidljivo, drugače znamo biti pasivni in uživaški. Popoldanski prehod Lune v dvojčka bo razigral in pospešil življenje. Več bo druženja, misli, pogovorov. Zvečer bo vznemirjenja preveč in bomo teže zaspali.

Petek, 4. 9. Dopoldne nas zadnji krajec spodbuja, da zaključujemo začeto v preteklosti. Manjše ovire prinaša, a tudi voljo iti prek njih. Popoldne bomo dvojčkovo vznemirjenje in sposobnost povezovanja znali uporabiti konstruktivno. Pozitivno naravnani in učinkoviti se lahko dogovorimo za spodbuden posel, smo deležni intelektualnega uspeha. Zvečer bo več notranjega nemira in bo teže spati.

Sobota, 5. 9. Luna v družabnih dvojčkih se dopoldne lepo veže na Venero in spodbuja prikupne odnose, lepe pogovore, veselo vzdušje. Ob 16.30 gre v raka, svoj dom, a njen prvi aspekt je kvadrat na Neptun, ki nekaterim prinaša pomiritev, drugim odpira občutek ranljivosti in občutljivost.

Nedelja, 6. 9. Luna v raku in nedelja gresta skupaj. Čas je za družino, počasen utrip. Popoldne njen kvadrat na Saturn spodbudi občutek odgovornosti ali krivde, nas spravi v akcijo. Ne dovolimo, da teža Saturna obremeni naše odnose in čustva. Ne upirajmo se odgovornosti in sprejmemo težo. Zvečer se lahko vročekrvno odzivamo.