Teden z Luno: vroč ponedeljek, napet torek, ognjena polna luna

Ponedeljek, 1. 12.

Luna bo v dinamičnemu ovnu, dopoldne podprta z Marsom, tako bomo prodorni. Še najbolj nam bo ugajalo dinamično delo, pri katerem bomo lahko pokazali pogum ali šli do fizičnih meja. Popoldne in zvečer je le treba paziti, da nimamo pretirano osebnih in dramatičnih čustvenih reakcij. Venerin prehod v strelca bo prijeten, spodbuden, saj bomo malo spustili oprijem v odnosih, si več zaupali, se laže sprostili, nasmejali in si več privoščili.

Torek, 2. 12.

Jutro nosi napeto energijo, notranje pritiske, pozneje nam energija Lune v biku koristi, da s stabilnostjo, rutino, potrpežljivostjo naredimo dela, ki jih doživljamo kot toga. Sama uporabim vpliv za urejanje papirjev, računov, financ. Je tudi čas, da si lahko kaj lepega, dišečega, okusnega kupimo, pocrkljamo čute. Venera tvori sekstil na Pluton, tako bo v nas več vztrajnosti priti do želenega, naj gre za ljubezen, strast, finance ...

Sreda, 3. 12.

Bližamo se polni luni, zato so lahko naši čustveni odzivi močnejši, doživljanje bolj dramatično. Toda če energijo usmerimo v iskanje inovativnih rešitev, bo sledil preboj, se bo vse sestavilo. Lahko si predstavljamo, kaj vse bomo s to energijo naredili, dejanja bodo sledila notranjim slikam. Luna v biku kliče k nakupom, finančnim premislekom, čutnim užitkom. Okrog 15. ure bo nekaj nemira, nato nas čaka lep večer.

Četrtek, 4. 12.

Dan pred polno luno, ta bo v noči na petek, si vzemimo za to, da posijemo na problem, ga pogledamo od blizu in spustimo misli in navade, ki so nas do njega privedle. Luna bo v dvojčkih pospešila dogajanje, vse bo glasnejše, od avtomobilov do ljudi, imeli bomo potrebo povedati vse, kar nam pade na pamet.

Petek, 5. 12.

Ponoči se je dovršila polna luna in prinesla veliko sveže energije za delovanje, pogovore in usklajevanje. Luna bo v dvojčkih, popoldne v zahtevnejših aspektih, tako bo več nemira in napetosti, lahko jeze. V poznih večernih urah se lahko počutimo obremenjene, ujete, otežene.

Sobota, 6. 12.

Prehod Lune v raka nam bo prijal. Življenje se bo umirilo, upočasnilo. Ne pozabimo objeti tistih, ki so najbolj naši. Zaradi Merkurjevih spodbudnih aspektov nam bo razum dobro delal, mogoči so intelektualni uspehi. Koristni so za pogovore, dogovarjanje, načrtovanje.

Nedelja, 7. 12.

Luna v raku je idealna za družinsko idilo, obisk staršev, starih staršev, objem otrok. Treba si je vzeti čas za družino, sebi pa dati čas, ostati dlje v pižami, jesti hrano za dušo, si dovoliti varnost in mehkobo doma. Če vreme dopušča, obiščimo potočke, jezera, reke.