Teden z Luno: vroči dnevi, močna energija in notranje sence

Ponedeljek, 27. 7. Luna raste vse do srede, ko bo polna; do takrat bodo dnevi polni energije, več bo priložnosti, da nekaj vidimo, razumemo. Je v resnem kozorogu, ki nam kaže odgovornosti in nas usmerja k načrtovanju prihodnosti. Sonce zjutraj tvori opozicijo s Plutonom, s čimer posveti tudi v tiste dele naše psihe, ki ni le sončna in prijetna, pokaže naše sence; ker se opozicija rahlja na Neptun in Uran, bomo sence laže razsvetlili, dobili moč za bolj pozitivno akcijo.

Torek, 28. 7. Še en dan z Luno v kozorogu. Že danes dajmo kristale (zlasti kameno strelo) na okensko polico, balkon, teraso, ker ima danes Luna izjemno veliko moč. Če ne bomo učinkoviti in aktivni, nas lahko ujame občutek krivde. Zjutraj ima Luna trigon na Venero, kar prinaša več harmonije in razumevanja. Venera in Mars se že nekaj dni združujeta v kvadrat, v sredo bo eksakten, budita strasti in prinašata nemir, tudi prepire v odnose, ovire pri doseganju želenega. Spodbujena bo kreativnost.

Sreda, 29. 7. Veliko se bo dogajalo. Polna luna nas bo osvetljevala, nekatere tudi malo nosila, več bo pretiravanja. Venera in Mars naredita kvadrat in nosita nemir, treba bo najti način, da pridemo do želenega brez agresije in napetosti. Sonce v konjunkciji z Jupitrom obljublja optimizem, lahko tudi višje temperature. Luna bo v družabnem vodnarju, v zgodnjih popoldanskih urah se veže na lotos transaturnovcev in prinaša možnost globoke notranje transformacije. Pozneje popoldan pazimo, da ne delamo iz muhe slona.

Četrtek, 30. 7. Pritisk polne lune bo popuščal, vodnarjevo Luno bo laže izkoristiti za druženje, povezovanje, intelektualno delo in raziskovanje. Zjutraj znamo biti resni, premišljeni. V večerne ure bo Lunin trigon z Marsom prinesel več energije in želje po aktivnosti. Zvečer malo pozabimo na obveznosti in se družimo.

Petek, 31. 7. Do dveh popoldan bo Luna v vodnarju v praznem teku, naredila bo le konjunkcijo s severnim Luninim vozlom, ki je po novem v vodnarju, in nam pokazala smer gibanja za naslednje leto in pol. Vedno bolj bo jasno, da potrebujemo drug drugega, da se bo treba za razvoj povezovati. Hkrati se odpira moč intelekta in nosi znanstveni razvoj. Popoldanski prehod Lune v ribe nas bo umiril.

Sobota, 1. 8. Luna bo v ribah, idealno za čofotanje v morju, ohladitve v rekah in jezerih. Včasih na dan ribje Lune pade kaka kaplja dežja ali je v zraku več sopare. Vsekakor čas, da se odklopimo, ob dobri knjigi, filmu, v naravi, pozabimo skrbi in dovolimo življenju, da nas vodi po svoje.

Nedelja, 2. 8. Luna v ribah bo klicala po odklopu. Zna nas potegniti tudi v lenobo, a že jutri bomo spet aktivni in nemirni. Dovolimo si počasen utrip. Ker bo med pol dvanajsto in pol tretjo popoldan obudila kvadrat Marsa in Venere, so takrat kljub temeljni mirnosti možni tudi kaki spori, več bo strasti in predvsem več ustvarjalnega zagona.