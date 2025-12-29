Teden z Luno: vstopimo v novo leto lahkotni

Ponedeljek, 29. 12. Do 13. ure bo Luna v ovnu tekla v prazno. Energije bo veliko, a če si ne želimo nemira, si moramo predstavljati, vizualizirati, kaj bi s to energijo naredili. Če bomo brez načrta, lahko izgubljamo čas v prazno. Prehod Lune v bika nas umiri, prizemlji, upočasni. Njen kvadrat na Pluton lahko prinese več pritiska na čustva ali močnejšo čustveno reakcijo. Zvečer bo več miru in zadovoljstva.

Torek, 30. 12. Mars v harmoniji z Luninima vozloma kliče k sodelovanju in povezovanju. Merkurjev kvadrat na Saturn lahko prinaša dodatno skrb, dvom. Luna bo v praktičnem biku, zjutraj s harmonijo na Mars obljublja, da bomo znali narediti vse, da bodo praznični dnevi lepši. Dnevi z Luno v biku so spodbudni za nakupe, da polno uživamo življenje.

Sreda, 31. 12. Vse do 14.15 bo Luna v biku in spodbudnih aspektih, tako naredimo stvari lepe, okusne, prijetne, da vse uredimo za praznovanje in druženje. Prehod Lune v dvojčke popoldne nas kliče, da se družimo, pomenkujemo, pomladimo, smo razigrani in vstopimo v novo lahkotni.

Četrtek, 1. 1. Srečno in zdravo! Nov začetek z Luno v dvojčkih je razigran in lahkoten, a s kvadratom Merkur in Neptun tudi kaotičen. Morda nas bo nosilo v take in drugačne načine odklopa, ne bomo videli realnosti, odnašale nas bodo iluzije. Sončeva harmonija z Luninima vozloma obljublja, da bo bolje, če sodelujemo. Marsov poldrugi kvadrat na Uran opozarja, da se raje ne igrajmo s petardami, ker bo več možnosti nezgod. Bližamo se polni luni, tako bodo čustva močnejša.

Petek, 2. 1. Kiron se obrača direktno. Čeprav je obrat spodbuden, je lahko za nekatere naporen. Deluje kot pritisk na rano, da bi jo pozdravili. Jutranje ure z Luno v dvojčkih v kvadratu s Saturnom nosijo strah, popoldne kaos, zmedo in občutljivost. Nekaj minut čez 14. uro Luna vstopi v raka in umirja strahove ter notranji kaos.

Sobota, 3. 1. Vikend, namenjen družini. To je tudi čas polne lune, ko lahko spustimo nekaj, kar nam škodi, naj gre za odnose ali miselne vzorce, predstave, prepričanja, slabe navade. Je pa polna luna nabrušena z več energije, budi strasti, ustvarjalnost, napetosti in nemir. Polna luna bo dopoldne, tako bo pozneje več radosti in optimizma.

Nedelja, 4. 1. Preden vstopimo v novo delovno leto, nas čaka prijetna nedelja. Luna bo v raku do 14.45, tako bomo družinski, mirni, sočutni in prijazni. Njeni aspekti so spodbudni, mi povezovalni. Prehod Lune v leva nas bo potegnil v bolj živahno in radostno energijo. Le zvečer bo več pritiska in močnejših, bolj dramatičnih odzivov.