Teden z Luno: Vzemimo si čas in začutimo lepoto življenja

Ponedeljek, 20. 7. V zgodnjih urah se v trigon povežeta Jupiter in Neptun, navdiha ne bo manjkalo. Vzemimo si čas in začutimo lepoto življenja. Ta dan bo Jupitrova opozicija s Plutonom, na finančnih trgih bo veliko sprememb, na zasebni ravni nas modrost lahko preobrazi. Luna v tehtnici obljublja harmonijo, dopoldne se poveže s sekstilom Marsa in Saturna, aktivni bomo; zgodaj popoldne bo morda več nemira.

Torek, 21. 7. Prvi krajec v zgodnjih popoldanskih urah nosi spremembe, nekaj nemira, tudi potisk k akciji in reševanju izzivov. Jupitrov sekstil na Uran nas odpira in osvobaja, prinaša morje uvidov. Fino bi bilo iti na kak hrib. Od 15.30 bo Luna v škorpijonu, mi bolj strastni, predani, požrtvovalni za tiste, ki jih imamo za svoje. Zvečer bo nekaj pritiska. Sonce na koncu raka nas prosi, da objamemo in poljubimo najbližje.

Sreda, 22. 7. Luna bo čez dan v globokem, strastnem in intenzivnem škorpijonu, temeljno se povezuje harmonično in nam omogoča, da poglobimo svoje odnose z dotiki in iskrenimi pogovori. Sonce bo večji del dneva na koncu raka, energija naj bo namenjena objemom, družini, ljudem, ki jih imamo za svoje. Sonce nekaj čez deveto zvečer vstopi v leva, več bo radostne naravnanosti, energije in ciljne usmerjenosti.

Četrtek, 23. 7. Merkur se čisto ustavi, zato ne pričakujmo, da se bodo stvari hitro razvijale. Sončev prvi aspekt iz leva je kvadrat na Kiron, to nekoliko rani našo samopodobo, občutek, kdo smo. Luna bo ves dan v škorpijonu v prazno, energija bo globoka, a postana, lenobna, namenjena introspekciji.

Petek, 24. 7. Na nebu se sestavlja prikupen sekstil Merkurja in Venere, bolj bomo odprti, prikupni, družabni in v lepši komunikaciji drug z drugim. Luna v strelcu nas kliče ven iz doma, na pustolovščino, najbolje v tujino, na lepše, spoznavati nove ljudi, se veseliti. Njeni aspekti so temeljno harmonični, prinašajo veliko radosti, optimizma, zadovoljstva, pozitivnih razpletov.

Sobota, 25. 7. Zgodaj zjutraj se zaključuje sestavljanje lotosa in transaturovcev, Neptun in Pluton se povežeta v sekstil in dovršita. Bodimo odprti za vse uvide, ki pridejo k nam. Pojdimo v naravo, na vrt, v gozd, na travnike. Mars in Venera se bosta dolgo sestavljala v kvadrat, popoldne se začenja tenzija med moško in žensko energijo. Previdno pri tem, komu zaupate srce.

Nedelja, 26. 7. Luna bo skoraj do štirih popoldne v strelcu, a v prazno. Super, da je nedelja. Pojdimo ven, naj nas noge same nosijo, brez načrtov in pričakovanj. Lunin prehod v kozoroga nas bo obremenil, še toliko bolj, ker je Saturn stacionaren in se v večernih urah obrača. Takrat Luna tvori kvadrat na Neptun, bolj bomo dovzetni za trpljenje in težave.