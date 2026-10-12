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Teden z Luno: začetek bo čustveno naporen, nato prihajajo boljši dnevi

Najbolj spodbudna bo sredina tedna, konec tedna pa bo zahteval več potrpežljivosti, vztrajnosti in notranje moči.
FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock
Joy Lotos
 12. 10. 2026 | 07:00
3:17
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Ponedeljek, 12. 10. Zjutraj znamo biti naporni, jezni, nezadovoljni in se odzivati na ovire z več strupa, saj se Luna iz škorpijona povezuje z Marsom v levu. Nato se energija obrne, a bomo še vedno intenzivni in globoki. Zvečer nam Luna z Merkurjem prinaša možnost, da težka in globoka čustva sprostimo s pogovorom.

Torek, 13. 10. Luna v škorpijonu nas vodi skozi čustvene globine, budi strasti in nas premetava s premočnim doživetjem, še najbolj v jutranjih in dopoldanskih urah, ko se s kvadratom poveže z Jupitrom. Potem gre Luna v prazno in prinese zgoščeno, počasno energijo, ki od nas zahteva več počitka.

Sreda, 14. 10. Luna v strelcu prinaša več navdiha in veselja. Z novim optimizmom življenje ni več tako oteženo. Ker se bosta s sekstilom povezala Sonce in Jupiter, bo več konkretnih priložnosti za razvoj in napredek. Zjutraj in dopoldan bo veliko navdiha, sredi dneva več nemira in živčnosti. Večerne ure bodo produktivne, z voljo in vztrajnostjo se da marsikaj premakniti. Če potrebujemo voljo za šport, se lahko prebudi popoldne in zvečer.

Četrtek, 15. 10. Izjemno prijeten dan. Kar bomo začeli, bo imelo spodbudno, toplo in optimistično energijo in boljše razmere za razvoj in napredek. Ves dan in do poznih ur so vplivi spodbudni, prinašajo pozitivne rezultate našega dela, nas podprejo za razvoj in napredek. Pluton je stacionaren in se v noči na petek obrača, tako lahko kdo psihično doživlja pritisk, a pojdimo prek tega in naredimo, kar je treba. Posledice bodo pozitivne.

Petek, 16. 10. Pluton se obrača in marsikomu to lahko prinaša notranje pritiske in občutek ujetosti. Marsov trigon s Saturnom lahko deluje kot dodatna obremenitev, da je življenje naporno, da je treba delati, vztrajati, se truditi. Toda če sprejmemo te energije, bomo začutili trdnost in moč. Popoldne se Luna premakne v kozoroga in nas spodbuja k delu in učinkovitosti.

Sobota, 17. 10. Čez vikend bo Luna v kozorogu prinesla nekaj melanholije in nam vzela malo veselja. Po drugi strani nas bo spodbujala k delu, redu, čistoči in vztrajnosti. Dopoldan bo njen pritisk na čustva močnejši, več bo skrbi, strahov, nekaterim prinaša depresivno doživljanje, saj se s kvadratom povezuje na Saturn. Nato se energija pomiri.

Nedelja, 18. 10. Prvi krajec nam bo pokazal prve ovire na novo začetih projektov, a nas tudi potisnil k reševanju in delu. Tudi če se želimo spočiti, pojdimo vsaj na zahtevnejši sprehod, da nahranimo kozorogovo potrebo po tem, da odkljuka nujne korake in konstruktivne obremenitve.

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