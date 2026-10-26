Tedenska energija Lune: od temačne polne lune do igrivega leva in več optimizma

Ponedeljek, 26. 10.

Polna luna se je dovršila zjutraj, nekateri smo njene pritiske čutili čez vikend. Tokrat je v kvadratu s Plutonom in prinaša zahtevnejša čustva, več teme. Na družbeni ravni lahko destruktivnost tistih, ki odločajo, prinese pritiske na nas na zasebni. Dovrši se kvadrat Sonca in Plutona, ki deluje podobno, temačni vodje, pritisk na ljudstvo, budijo se notranje negativnosti, samosabotažni sistemi v nas. Zdržimo, kmalu bo bolje. Polna luna v biku posveti tudi na finančno polje in pokaže, kaj je treba odstraniti, da bi ustvarili večjo prihodnjo trdnost.

Torek, 27. 10.

Luna v biku nosi trdnost in stabilnost čustev, a ker je v napornih aspektih, bo nekaj izzivov. Dopoldne se odsvetuje nakupe in pogovore, večja verjetnost je, da se ne bomo prav razumeli. Popoldne nas čakajo močna čustva in večji apetiti, lahko smo bolj lačni ali se poveča želja po materialnem. Venera se približuje opoziciji s Kironom in prinaša finančne skrbi ali rane lastne vednosti skozi boleče odnose.

Sreda, 28. 10.

Luna pride v dvojčka, razigra vsakodnevno realnost, a ker gre njen vladar nazaj, je potrebna previdnost, da ne pride do nesporazumov, odsvetuje se pomembnejše nakupe. Aspekti Lune so prijetnejši, vzdušje bo prijetno. Venerina opozicija s Kironom odpira rane, vezane na lastno vrednost in odnose.

Četrtek, 29. 10.

Razigrana Luna v dvojčkih v spodbudnih aspektih prinaša klepetav in vznemirljiv dan. Ker je njen vladar retrograden, je dobro urejati stvari za nazaj, a ni primeren za večje nakupe in pomembne dogovore. Ker se Merkur bliža kvadratu z Marsom, bodimo previdni na cesti, pazimo na svoje besede. Zvečer se nam nekaj sestavi v odnosih, prihajajo pomembnejši uvidi, jasnejše razumevanje in z nekaj truda več harmonije.

Petek, 30. 10.

Luna vstopi v raka, kar prinaša dni, ko bomo bolje razumeli svoja čustva in si znali vzeti čas zase. Venera tvori harmonijo z vozloma, tako se da na miren način doseči več kot z bojem. Merkurjev kvadrat na Mars spodbuja borbeno energijo. Pazimo na cesti, več bo prehitrih, nevarnih voznikov. Tudi besedno so lahko ljudje preostri, pregrobi.

Sobota, 31. 10.

Luna bo v raku, kar je odlično, da se sprostimo, spočijemo, povežemo s svojimi. Idealno je skuhati kaj na žlico, z občutkom domačnosti, si vzeti čas za pogovore, upočasniti.

Nedelja, 1. 11.

Luna je vstopila v leva, s tem bo več energije, potrebe po akciji, po tem, da se lepo oblečemo, družimo, spomnimo na prednike. Glede na aspekte bo dan prijeten. Upajmo na več sonca in pozitivne naravnanosti.