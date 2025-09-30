Teh pet astroloških znakov mora pred koncem leta obvezno nekaj popraviti

Vesolje nam pogosto nastavlja ogledalo: da bi videli, kje smo naredili napake in da bi imeli pogum te popraviti, dokler je še čas.

Pet znamenj pred zaključkom letošnjega leta prejema jasno sporočilo: spremeni se. Zdaj. V nasprotnem primeru bo leto 2026 prineslo težka soočenja, bolečino in lekcije.

Sensa.hr niza znamenja, ki naj bodo posebej previdna in dodaja, kaj mora vsako storiti, če želi vstopiti v leto 2026 brez nepotrebnih kriz.

Bik

Vaša trma je lahko vaša moč, a tudi vaša slabost. Če ostajate ujeti v preteklosti: v starih navadah, odnosih ali zastarelih delovnih vzorcih, tvegate izgube.

Leto 2026 ne bo prizanesljivo do tistih bikov, ki zavračajo spremembe. Vaša priložnost je v pogumu, da stopite v neznano.

FOTO: Gettyimages

Dvojček

Besede in obljube vam gredo zlahka od rok, a to ne bo dovolj. Če želite preprečiti konflikte in si v letu 2026 zagotoviti priložnosti, boste morali pokazati dejanja, ki podpirajo vaše besede.

Bodite dosledni in prevzemite odgovornost za to, kar govorite.

Rak

Vaša čustvenost je dragocena lastnost, vendar trenutno ne bi smela voditi vsake vaše odločitve. Denar, odnosi, vsakodnevne izbire, če jih prepustite izključno čustvom, lahko pride do zmede ali izgub.

Razum in načrt morata stati ob strani vašemu srcu.

FOTO: Nicoleta Ionescu/Gettyimages

Tehtnica

Vaš perfekcionizem in čakanje na pravi trenutek vas pogosto zaustavljata.

A če boste čakali predolgo, bo življenje izbralo namesto vas, in to na način, ki zna biti boleč. Tudi če razmere niso popolne, je zdaj čas za odločitve, ki bodo oplemenitile naslednje leto.

Vodnar

Spremembe so že v teku, še posebej zaradi Plutona v vašem znamenju.

Če se boste še naprej upirali notranjim procesom, bodo spremembe nastopile skozi zlome. Sprejmite svojo moč in odgovornost zdaj, to vas bo osvobodilo in pripravilo na leto, v katerem lahko resnično zrastete.