Tem trem znamenjem se lahko vikend obrne na glavo: dovolj bo že nepričakovan klic

Razlog naj bi bil v današnjem položaju Lune, ki je v Dvojčkih in je v napetem odnosu z Merkurjem v Devici. Takšna kombinacija naj bi bila povezana s komunikacijo, informacijami in hitrimi spremembami, zato se lahko nekaj, kar se začne kot povsem običajno sporočilo ali telefonski klic, razvije v dogodek, ki spremeni načrte za ves konec tedna.

Dvojčki: novica, ki bo spremenila pot

Dvojčkom bi lahko že v petek prišla informacija, zaradi katere bodo morali spremeniti svoje načrte za vikend. Ker je Luna trenutno v njihovem znamenju, naj bi bila pri njih še posebej izrazita želja po druženju, gibanju in pogovorih.

Načrt, ki je zjutraj videti popolnoma določen, se lahko do večera spremeni. Možno je tudi, da se bo oglasila oseba, od katere tega ne pričakujejo, ali pa bodo spontano sprejeli povabilo, ki bi ga sicer zavrnili. Zanje je zato najboljši nasvet preprost: ne načrtujte vsega do zadnje podrobnosti. Nekaj prostora pustite tudi spontanosti, saj bi prav nepričakovan dogodek lahko prinesel najboljši del vikenda.

Device: končno bodo povedale, kar že dolgo zadržujejo v sebi

Pri Devicah se lahko preobrat začne z nekoliko težjim pogovorom. Merkur je v njihovem znamenju, napet komunikacijski vpliv pa naj bi jih spodbudil, da končno povedo nekaj, o čemer že dolgo razmišljajo. Tema je lahko povezana z ljubezenskim odnosom, prijateljstvom, družino ali službo. Ena sama iskrena poved bi lahko zadostovala, da se začne razpletati situacija, ki se je do zdaj zdela precej zapletena. Device imajo sicer pogosto potrebo, da analizirajo vsako besedo in iščejo skriti pomen, toda tokrat naj bi jim bolj koristila preprostost. Povej jasno, kar misliš, brez nepotrebnega zapletanja.

Tehtnice: nepričakovano druženje lahko postane vrhunec vikenda

Za Tehtnice naj bi bil začetek septembra nekoliko bolj sproščen. V njihovem znamenju je Venera, zato so po astroloških razlagah trenutno posebej poudarjeni odnosi, družabno življenje in želja po uživanju. Tudi pri njih se lahko načrti spremenijo zaradi povabila na druženje, spontanega izhoda ali povsem nepričakovanega srečanja. Samske Tehtnice bi lahko zanimivo osebo spoznale ravno takrat, ko tega najmanj pričakujejo. Tiste, ki so v zvezi, pa bi se lahko odločile za nekaj, kar že dolgo odlašajo. Povsem običajna kava ali kratek izhod bi se tako lahko nepričakovano spremenila v najboljši del njihovega vikenda.

Včasih je najbolje pustiti načrtom, da se spremenijo.