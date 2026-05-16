ASTROLOGIJA

Tem znamenjem najpogosteje razpadejo razmerja

V članku bomo raziskali, katera znamenja zodiaka imajo največ razhodov in zakaj.
 16. 5. 2026 | 16:48
Vsi smo že slišali, da se nekatera horoskopska znamenja bolje ujemajo kot druga. A kaj, če vam povemo, da obstajajo tudi znamenja, ki so bolj nagnjena k razhodom? Čeprav astrologija ni znanost, mnogi verjamejo, da lahko vpliva na naše ljubezensko življenje. V tem članku bomo raziskali, katera znamenja zodiaka imajo največ razhodov in zakaj.

Dvojčki – kralji nestanovitnosti

Dvojčki so znani po svoji dvojni naravi, kar pomeni, da lahko hitro spremenijo svoje mnenje in občutke. Ta njihova lastnost jih pogosto pripelje do nestabilnih razmerij. Dvojčki so komunikativni in družabni, vendar se hitro naveličajo rutine. Njihova potreba po nenehni stimulaciji in novostih lahko povzroči, da iščejo nove izkušnje zunaj svojega razmerja, kar pogosto vodi do razhodov.

Strelec – svobodoljubni popotnik

Strelci so znani po svoji ljubezni do svobode in avantur. Čeprav so lahko zelo strastni in predani partnerji, se pogosto počutijo ujeti v resnih razmerjih. Njihova želja po raziskovanju sveta in novih izkušnjah jih lahko vodi do tega, da zapustijo partnerja, če se počutijo omejene. Strelci potrebujejo partnerja, ki razume in podpira njihovo potrebo po neodvisnosti; sicer so razhodi skoraj neizogibni.

Oven – impulzivni ljubimec

Ovni so znani po svoji impulzivnosti in strasti. Njihova energija in odločnost jih pogosto pripeljeta do hitrih odločitev, tudi v ljubezni. Vendar pa se lahko njihova strast hitro spremeni v jezo ali frustracijo, kar lahko povzroči konflikte in razhode. Ovni potrebujejo partnerja, ki jih lahko umiri in jim pomaga uravnotežiti njihovo energijo; sicer so razpadli odnosi pogosta realnost.

Vodnar – neodvisni mislec

Vodnarji so znani po svoji neodvisnosti in edinstvenem pogledu na svet. Čeprav so lahko zelo ljubeči in skrbni partnerji, pogosto potrebujejo veliko prostora in časa zase. Njihova potreba po osebni svobodi in intelektualni stimulaciji jih lahko vodi do tega, da se počutijo omejene v razmerju. Če njihov partner ne razume njihove potrebe po neodvisnosti, so razhodi pogosti.

Tehtnica – iskalec ravnovesja

Tehtnice so znane po svoji želji po harmoniji in ravnovesju v življenju. Čeprav so lahko zelo predani partnerji, jih konflikti in nesoglasja zelo obremenjujejo. Tehtnice pogosto iščejo popolno ravnovesje v razmerju, kar je lahko nerealno pričakovanje. Če ne najdejo tega ravnovesja, se lahko odločijo za razhod, saj ne želijo živeti v nenehnem konfliktu.

Astrologija nam lahko ponudi zanimiv vpogled v naše osebnosti in ljubezensko življenje. Čeprav ni znanstveno dokazano, da horoskopska znamenja vplivajo na razhode, mnogi ljudje verjamejo v to povezavo. Ne glede na to, ali verjamete v astrologijo ali ne, je pomembno, da se zavedate svojih potreb in potreb svojega partnerja ter delate na tem, da ustvarite zdravo in stabilno razmerje.

Vsebina je bila ustvarjena s pomočjo umetne inteligence.

ASTROLOGIJA

Novice  |  Slovenija
PAMETNA SAMOOSKRBA

Skrivnost družine, ki plačuje 70 % manj

Plačujte manj kot danes, izkoristite več. S paketom Pametna samooskrba sončna elektrarna postaja dostopna rešitev za vse.
12. 5. 2026 | 09:04
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Evropa ima dovolj: Zakaj ne smemo več biti odvisni od tujine?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
Lifestyle  |  Stil
Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

Kam po novo poletno garderobo? Presenetilo vas bo!

Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
15. 5. 2026 | 08:06
Lifestyle  |  Svetovalnica
INTERNET

Nimate optike? Hitra alternativa, ki jo priklopite sami

Možnosti internetne povezave se razlikujejo glede na naslov. Kjer je na voljo optika, imamo najvišje hitrosti, drugje pa je dobra alternativa omrežje 5G.
11. 5. 2026 | 11:59
