Temu se raje izognite, če ne želite prepirov s partnerjem

V feng šuju pet elementov predstavlja življenjski ciklus energije - kako se ta ustvarja ali uničuje. Ko elemente v domu uravnotežimo, energija teče prosto in se dobro počutimo, ko kroži po prostoru. Če na enem mestu postavimo preveč sveč, se tam nabere veliko ognjene energije. Ogenj premika energijo, a preveč ognja jo lahko močno pospeši. To lahko prinese živčno, kaotično energijo, ki zažge vse, kar ji je na poti. Preveč ognja v kotu ljubezni lahko povzroči prepire s partnerjem ali celo ugasne plamen v odnosu. Preveč ognja v kotu bogastva lahko pomeni, da hitro porabljamo denar in imamo občutek, da ga nikoli ni dovolj.

Če imamo doma veliko sveč, jih razporedimo po domu – tudi neprižgane namreč nosijo ognjeno energijo! Lahko jih sicer shranimo na jugu, na področju slave in ugleda, a opazujmo, kaj se dogaja v življenju. Če se stvari začnejo odvijati prehitro, nekaj sveč premaknemo drugam, da energijo umirimo. Eden od načinov za uravnoteženje petih elementov s svečami je feng šuj zdravilo petih elementov s svečami. Izberemo barve sveč, ki predstavljajo različne elemente. Ali vnašamo ravnovesje z elementi samimi: npr. uporabimo bele plavajoče sveče (kovina in ogenj) v skledi vode, ob lončnici (zemlja in les). Ali postavimo prižgano svečo ob notranji vodni element ali akvarij s kamenčki ali vodoodpornimi kristali. To pomaga uravnotežiti elemente in ublažiti del ognjene energije. A ni treba pretiravati – vsaka soba namreč že vsebuje kombinacijo petih elementov, zato sveče ob klasični uporabi običajno ne povzročijo velike neuravnoteženosti.