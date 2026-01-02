  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
ASTRO

Ti astrološki znaki bodo leta 2026 »glavni liki«: astrologinja razkriva, kdo vstopa v obdobje velikih preobratov

Če ste rojeni v enem od teh znamenj, lahko pričakujete priznanja, nove priložnosti, nagrade za trud in premike, na katere čakate že leta.
FOTO: Alones Creative Getty Images
FOTO: Alones Creative Getty Images
S. N.
 2. 1. 2026 | 06:30
0:22
A+A-

Štirje astrološki znaki bodo v letu 2026 prevzeli glavno vlogo. V letu intenzivne preobrazbe, dramatičnih premikov in osebnih prebojev. Astrologinja Candice Childress pravi, da prav ti vstopajo v obdobje »sprememb, razsvetljenja, pa tudi kakšne krize« – vse z namenom, da jih vesolje potisne na višjo raven, poroča Your Tango.

Vso leto bo pozornost pogosto usmerjena prav vanje. Čeprav bodo šli skozi preizkušnje (ker vesolje menda vedno preverja, ali smo pripravljeni na rast), naj bi bila skupna energija leta 2026 izrazito ugodna. Če ste rojeni v enem od teh znamenj, lahko pričakujete priznanja, nove priložnosti, nagrade za trud in premike, na katere čakate že leta. Torej, kdo so »glavni liki« leta 2026?

Oven

Ovni, energijo »glavnega lika« ste že okusili, ko sta Saturn in Neptun za kratek čas stopila v vaše znamenje, a leto 2026 prinaša pravi začetek. Takrat se oba planeta trajneje »naselita« v Ovnu  in vse oči bodo uprte v vas.

»Saturn, planet discipline, februarja 2026 znova vstopi v Ovna,« pravi Childress. To je obdobje, ko se učite postavljati meje, graditi vzdržljivost in sami sebi dokazati, česa vse ste sposobni. Ne bo vedno lahko, saj Saturn prinaša preizkuse, a tudi nagrade: »To je maraton, ne šprint.« Ker bo Saturn v vašem znamenju vse do leta 2028, imate dovolj časa za rast, ki vas lahko oblikuje na dolgi rok.

Vodnar

Vodnarji, vaša era traja že od leta 2024, ko je Pluton zakorakal v vaše znamenje. Njegov vpliv pa se nadaljuje tudi v letu 2026, še močnejši kot prej. Pluton velja za planet preobrazbe, »senc« in globokih osebnih premikov.

»Pluton te prisili, da se soočiš s strahovi in temnejšimi platmi življenja, da jih lahko presežeš,« pojasnjuje Childress. To naj bi bilo leto, ko »odvržete staro kožo«. Vse, kar vas je zaviralo – prepričanja, odnosi, strahovi – pride na površje, da lahko to končno spustite. Rezultat? Močnejši, pogumnejši in bolj avtentičen vi.

Lev

Levi, leto 2026 naj bi si zapomnili. Jupiter, planet sreče, obilja in širjenja, vstopi v vaše znamenje. Astrologinja temu pravi »smaragdno leto«. Ko Jupiter 30. junija 2026 uradno stopi v Leva, naj bi prišel »klic iz vesolja«, da si upate v nova doživetja ter naredite profesionalne in osebne preskoke.

»To je čas širjenja obzorij, rasti in modrosti,« pravi. A doda tudi pomembno opombo: julija v vaše znamenje vstopi južni vozel. To pomeni, da se boste morali znebiti vsega, kar vas ovira (starih vzorcev, strupenih odnosov, slabih navad), če želite v polnosti sprejeti Jupiterjeve »blagoslove«.

Dvojčka

Čeprav se vaše »smaragdno leto« konča junija 2026, energija »glavnega lika« ne izgine. Ravno nasprotno, šele prihaja. Aprila v vaše znamenje vstopi Uran, planet nepričakovanih sprememb, nenadnih uvidov in prebujenja.

Po besedah Childress lahko pod to energijo začutite močan poriv, da se »osvobodite vsega, kar vas omejuje«. To lahko pomeni spremembo rutine, miselni preobrat, sprostitev ustvarjalnosti ali pa povsem nov, bolj drzen smerokaz v karieri oziroma življenjskem slogu. Leto naj bi bilo idealno za pogumne odločitve. Uran zahteva avtentičnost – zdaj bolj kot kadarkoli.

Več iz teme

astroastrološki znakileto 2026
ZADNJE NOVICE
09:03
Novice  |  Kronika  |  Doma
NEVARNO

Na novoletno jutro vozilo obstalo na železniških tirih (FOTO)

Zgodilo se je v naselju Gornje Brezovo.
2. 1. 2026 | 09:03
09:00
Lifestyle  |  Polet
POZOR VELJA

Zbudi se z vami in ne izgine ves dan: simptom raka, ki prizadene večino bolnikov

Zelo pogost znak bolezni se lahko pojavi že ob prebujanju in traja od jutra do večera.
Miroslav Cvjetičanin2. 1. 2026 | 09:00
08:07
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
UMRLO VEČ KOT 40 LJUDI

Opisal trenutke groze na silvestrovanju: »Videl sem, kako ljudje gorijo od glave do pet, vsak dan sem hodil tja«

Švica žaluje po požaru v Crans Montani.
2. 1. 2026 | 08:07
08:00
Novice  |  Slovenija
NOVOLETNI INTERVJU ZA SLOVENSKE NOVICE

Urška Klakočar Zupančič razkrila, da ni spretna s kuhalnico. Kako pa se razume z Golobom?

Predsednica državnega zbora je spregovorila o politični kulturi, provokacijah in odnosu z Robertom Golobom, hkrati pa je izpostavila dan, ki ji je ostal v posebnem spominu.
Nina Čakarić2. 1. 2026 | 08:00
07:50
Bulvar  |  Domači trači
DORA

Nives Cilenšek si želi prepričati Hrvate

Slovenska glasbenica Zevin bo februarja stala na evrovizijskem odru sosedov.
2. 1. 2026 | 07:50
07:45
Novice  |  Slovenija
NOVOLETNI LOTO

Novoletni Loto: sedaj je znano, kdo dobi stanovanja v Ljubljani, Mariboru in Kopru

Igra je bila v tokratni izvedbi razprodana v manj kot osmih dneh, sreča pa se je nasmehnila kar 15.515 dobitnikom.
2. 1. 2026 | 07:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
Promo
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Moč žensk na snegu: Generali in smučarski spektakel v Kranjski Gori

Kranjska Gora bo januarja znova dihala s smučarkami svetovnega pokala. Generali podpira šport, enakost in prihodnost smučanja.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:50
Promo
Novice  |  Slovenija
PRAZNIKI

Praznično doživetje za več kot tisoč zaposlenih in njihovih otrok

Se še spominjate čara decembra, ko so vas starši v okviru svoje službe peljali na predstavo, kjer ste lahko videli Božička?
29. 12. 2025 | 11:05
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Oddih

Zimsko razvajanje v Slavoniji in Podravini: plemiški oddih nepričakovano blizu

Virovitiško-podravska županija na severovzhodu Hrvaške je popolna destinacija za zimski oddih na edinstveni Plemiški poti.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 10:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Smrečica iz sira: praznični hit brez peke

Kremast sirov prigrizek v obliki smrečice, idealen za novoletne pogostitve. Preprost recept, ki navduši goste.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:12
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Bivanje

Kakšen bo slovenski dom prihodnosti? »Ne govorimo več samo o hiši« (video)

Vodja razvoja in trajnosti v podjetju Lumar o tem, kako se spreminja način bivanja.
Promo Slovenske novice29. 12. 2025 | 09:15
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Kineziologija

Vloga kineziologa in kineziologije v celostni rehabilitaciji

Kineziologija temelji na načelih nevroplastičnosti in ima ključno vlogo pri celostni rehabilitaciji skozi gibanje in prilagoditev možganov.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 08:39
Promo
Novice  |  Slovenija
Hipnoza

Hipno diploma – brezplačna delavnica o hipnozi in delu z nezavednim

Hipnoza kot orodje za spremembo: delo z nezavednim ni bližnjica, temveč temelj.
Promo Slovenske novice30. 12. 2025 | 09:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SPLETNO NAKUPOVANJE

Zakaj skoraj četrtina Slovencev ne zaupa spletnemu plačevanju? (video)

Po zadnji raziskavi Masterindex skoraj štiri petine Slovencev meni, da je spletno nakupovanje večinoma varno, a podatki hkrati kažejo rahlo znižanje najvišje ravni zaupanja in porast deleža tistih, ki spletne nakupe dojemajo kot tvegane.
24. 12. 2025 | 09:57
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SMUČARSKI SKOKI ZA ŽENSKE

Petnajst let zgodbe, ki jo pozna ves skakalni svet

Skakalnica na Ljubnem ob Savinji se bo januarja 2026 znova obarvala v barve navijaških zastav, pesmi in nepozabnega vzdušja.
Promo Slovenske novice24. 12. 2025 | 08:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
BOLEČINA

Ko telo potrebuje več kot počitek

Zakaj je fizioterapija pomemben del sodobnega zdravljenja bolečin, poškodb in omejitev gibanja v vseh življenjskih obdobjih.
Promo Slovenske novice23. 12. 2025 | 09:21
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki