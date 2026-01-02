Ti astrološki znaki bodo leta 2026 »glavni liki«: astrologinja razkriva, kdo vstopa v obdobje velikih preobratov

Štirje astrološki znaki bodo v letu 2026 prevzeli glavno vlogo. V letu intenzivne preobrazbe, dramatičnih premikov in osebnih prebojev. Astrologinja Candice Childress pravi, da prav ti vstopajo v obdobje »sprememb, razsvetljenja, pa tudi kakšne krize« – vse z namenom, da jih vesolje potisne na višjo raven, poroča Your Tango.

Vso leto bo pozornost pogosto usmerjena prav vanje. Čeprav bodo šli skozi preizkušnje (ker vesolje menda vedno preverja, ali smo pripravljeni na rast), naj bi bila skupna energija leta 2026 izrazito ugodna. Če ste rojeni v enem od teh znamenj, lahko pričakujete priznanja, nove priložnosti, nagrade za trud in premike, na katere čakate že leta. Torej, kdo so »glavni liki« leta 2026?

Oven

Ovni, energijo »glavnega lika« ste že okusili, ko sta Saturn in Neptun za kratek čas stopila v vaše znamenje, a leto 2026 prinaša pravi začetek. Takrat se oba planeta trajneje »naselita« v Ovnu in vse oči bodo uprte v vas.

»Saturn, planet discipline, februarja 2026 znova vstopi v Ovna,« pravi Childress. To je obdobje, ko se učite postavljati meje, graditi vzdržljivost in sami sebi dokazati, česa vse ste sposobni. Ne bo vedno lahko, saj Saturn prinaša preizkuse, a tudi nagrade: »To je maraton, ne šprint.« Ker bo Saturn v vašem znamenju vse do leta 2028, imate dovolj časa za rast, ki vas lahko oblikuje na dolgi rok.

Vodnar

Vodnarji, vaša era traja že od leta 2024, ko je Pluton zakorakal v vaše znamenje. Njegov vpliv pa se nadaljuje tudi v letu 2026, še močnejši kot prej. Pluton velja za planet preobrazbe, »senc« in globokih osebnih premikov.

»Pluton te prisili, da se soočiš s strahovi in temnejšimi platmi življenja, da jih lahko presežeš,« pojasnjuje Childress. To naj bi bilo leto, ko »odvržete staro kožo«. Vse, kar vas je zaviralo – prepričanja, odnosi, strahovi – pride na površje, da lahko to končno spustite. Rezultat? Močnejši, pogumnejši in bolj avtentičen vi.

Lev

Levi, leto 2026 naj bi si zapomnili. Jupiter, planet sreče, obilja in širjenja, vstopi v vaše znamenje. Astrologinja temu pravi »smaragdno leto«. Ko Jupiter 30. junija 2026 uradno stopi v Leva, naj bi prišel »klic iz vesolja«, da si upate v nova doživetja ter naredite profesionalne in osebne preskoke.

»To je čas širjenja obzorij, rasti in modrosti,« pravi. A doda tudi pomembno opombo: julija v vaše znamenje vstopi južni vozel. To pomeni, da se boste morali znebiti vsega, kar vas ovira (starih vzorcev, strupenih odnosov, slabih navad), če želite v polnosti sprejeti Jupiterjeve »blagoslove«.

Dvojčka

Čeprav se vaše »smaragdno leto« konča junija 2026, energija »glavnega lika« ne izgine. Ravno nasprotno, šele prihaja. Aprila v vaše znamenje vstopi Uran, planet nepričakovanih sprememb, nenadnih uvidov in prebujenja.

Po besedah Childress lahko pod to energijo začutite močan poriv, da se »osvobodite vsega, kar vas omejuje«. To lahko pomeni spremembo rutine, miselni preobrat, sprostitev ustvarjalnosti ali pa povsem nov, bolj drzen smerokaz v karieri oziroma življenjskem slogu. Leto naj bi bilo idealno za pogumne odločitve. Uran zahteva avtentičnost – zdaj bolj kot kadarkoli.