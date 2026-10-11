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ASTROLOGIJA

Ti dve astrološki znamenji konec leta čaka obilje in velike spremembe

Biki se lahko nadejajo stabilnejšega finančnega stanja.
Bik bi lahko konec leta pozdravil z občutkom večje stabilnosti (fotografija je simbolična). FOTO: Getty images

Bik bi lahko konec leta pozdravil z občutkom večje stabilnosti (fotografija je simbolična). FOTO: Getty images

Pomembno je, da se ne prenaglijo z odločitvami. FOTO: Riderfoot Getty Images

Pomembno je, da se ne prenaglijo z odločitvami. FOTO: Riderfoot Getty Images

V prihodnjih mesecih se lahko pojavijo zanimive poslovne priložnosti. FOTO: Bitsandsplits Getty Images

V prihodnjih mesecih se lahko pojavijo zanimive poslovne priložnosti. FOTO: Bitsandsplits Getty Images

Bik bi lahko konec leta pozdravil z občutkom večje stabilnosti (fotografija je simbolična). FOTO: Getty images
Pomembno je, da se ne prenaglijo z odločitvami. FOTO: Riderfoot Getty Images
V prihodnjih mesecih se lahko pojavijo zanimive poslovne priložnosti. FOTO: Bitsandsplits Getty Images
B. K. P.
 11. 10. 2026 | 06:00
6:48
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Do konca leta bi lahko nekatera od zodiakalnih znamenj vstopila v obdobje, polno novih priložnosti, pozitivnih sprememb in občutka, da se stvari končno premikajo v želeno smer. Po mesecih čakanja, premagovanja ovir in sprejemanja pomembnih odločitev bi lahko sledilo obdobje, v katerem bodo lažje prepoznala priložnosti ter naredila korak naprej tako na osebnem kot na poslovnem področju.

Še posebej izstopata dve znamenji, ki bi lahko do konca leta doživeli več zadovoljstva, uspeha in obilja. Za eno bi lahko bilo v ospredju predvsem izboljšanje finančnega položaja in občutek varnosti, drugo pa bi lahko dobilo nov zagon, več samozavesti in priložnost za uresničitev načrtov, o katerih je razmišljalo že dlje časa. Seveda se življenje ne ravna zgolj po zvezdah, veliko pa je odvisno tudi od odločitev, vztrajnosti in pripravljenosti na spremembe. Astrološke napovedi so zato predvsem spodbuda za razmislek o novih možnostih, ki se lahko pojavijo v zadnjih mesecih leta.

Bik

Pomembno je, da se ne prenaglijo z odločitvami. FOTO: Riderfoot Getty Images
Pomembno je, da se ne prenaglijo z odločitvami. FOTO: Riderfoot Getty Images

Bikom bi lahko konec leta prinesel več stabilnosti, finančno olajšanje in nove priložnosti. Bik bi lahko konec leta pozdravil z občutkom večje stabilnosti. Po obdobju, v katerem so morali biti potrpežljivi in reševati različne težave, bi se jim lahko kmalu končno odprle nove priložnosti. Tisto, kar se je še pred kratkim zdelo zapleteno ali težko dosegljivo, bi lahko začelo dobivati jasnejšo obliko. Biki, ki so vztrajali tudi takrat, ko rezultati niso bili vidni, bi lahko postopoma začeli opažati prve sadove svojega dela.

Na poslovnem področju bi lahko dobili priložnost, da pokažejo svoje sposobnosti, znanje in zanesljivost. Morda se jim obeta nov projekt, več odgovornosti ali sodelovanje, ki bi jim dolgoročno prineslo koristi. Pomembno bo, da svojih sposobnosti ne podcenjujejo in da se ne umaknejo zgolj zato, ker bodo morali stopiti iz ustaljenih okvirov. Prav premišljen korak v novo smer bi jim lahko odprl vrata do zanimivih možnosti. Pozitivne spremembe bi se lahko pokazale tudi na finančnem področju. Njihovo finančno stanje bi lahko postalo stabilnejše, lažje pa bi tudi načrtovali večje izdatke in razmišljali o prihodnosti. Vendar to ne pomeni, da bi morali tvegati ali se nepremišljeno spuščati v nove naložbe. Za Bika, ki ceni varnost in zanesljivost, bo še naprej pomembno, da ohrani preudarnost ter dobro premisli, preden sprejme večje finančne odločitve.

Tudi v zasebnem življenju bi lahko zadnji meseci leta prinesli več miru. Odnosi, v katerih je bilo v preteklosti nekaj napetosti, bi se lahko začeli umirjati, več časa pa bi lahko namenili ljudem, ob katerih se počutijo sprejete in varne. Če bodo znali prepoznati, kaj jim zares prinaša zadovoljstvo, bi lahko konec leta zanje pomenil prijeten prehod v novo obdobje. Za Bika bo najpomembneje, da se ne prenagli in da ponujenih priložnosti ne zavrne samo zato, ker se zdijo drugačne od tistega, česar je vajen. Potrpežljivost, vztrajnost in premišljene odločitve bi mu lahko pomagale, da iz prihajajočega obdobja potegne čim več.

Lev

V prihodnjih mesecih se lahko pojavijo zanimive poslovne priložnosti. FOTO: Bitsandsplits Getty Images
V prihodnjih mesecih se lahko pojavijo zanimive poslovne priložnosti. FOTO: Bitsandsplits Getty Images

Levom bi lahko zadnji meseci leta prinesli nov zagon, več samozavesti in priložnosti za uspeh. Konec leta bi lahko Levom prinesel več samozavesti in nove priložnosti. Njihova vztrajnost bi lahko prišla do izraza ravno takrat, ko se zanje začnejo odpirati vrata, ki so bila nekaj časa zaprta. Po obdobju, v katerem so morda pogosteje dvomili o svojih odločitvah ali čakali na priznanje za vloženi trud, bi lahko znova začutili, da so na pravi poti.

Levi so pogosto ambiciozni, odločni in pripravljeni prevzeti pobudo, ko prepoznajo priložnost. V prihodnjih mesecih bi jim lahko te lastnosti še posebej koristile. Pojavijo se lahko zanimive poslovne priložnosti, novi projekti ali okoliščine, ki jih bodo spodbudile, da se prebijejo iz rutine. Nekateri bi lahko razmišljali o spremembi delovnega mesta, drugi o samostojni poti ali uresničitvi zamisli, ki so jo do zdaj odlagali. Pomembno bo, da bodo znali svoje ambicije povezati z dobro presojo. Navdušenje nad novimi možnostmi je lahko koristno, vendar bodo morali oceniti, katere priložnosti imajo resničen potencial in katere bi jim prinesle več skrbi kot koristi. Če bodo znali združiti pogum, vztrajnost in premišljenost, bi lahko naredili pomemben korak naprej ter si odprli možnosti za dolgoročnejši uspeh.

Tudi na finančnem področju bi se lahko pokazali spodbudni premiki. Čeprav ni mogoče pričakovati, da bodo vse težave izginile čez noč, bi lahko dodatna odgovornost, uspešno zaključeno delo ali nova poslovna povezava izboljšali njihov položaj. Za Leve bo pomembno, da morebitnega izboljšanja ne razumejo kot povabila k nepremišljenemu zapravljanju, temveč kot priložnost za boljše načrtovanje prihodnosti.

V osebnem življenju bi lahko konec leta prinesel več topline, druženja in prijetnih trenutkov. Levi, ki so bili v zadnjem času osredotočeni predvsem na delo in dosežke, bi lahko ugotovili, da je za zadovoljstvo pomembno tudi ravnovesje med obveznostmi in prostim časom. Več pozornosti bi lahko namenili partnerju, družini in prijateljem, samski pa bi se lahko odprli novim poznanstvom. Z malo poguma in dobre presoje bi jim konec leta lahko prinesel prijetna presenečenja. Največ bodo pridobili, če bodo zaupali svojim sposobnostim, obenem pa ostali pripravljeni poslušati druge in sprejeti tudi drugačne poglede. Včasih se namreč najboljše priložnosti pojavijo takrat, ko si dovolimo poskusiti nekaj novega.

Konec leta kot priložnost za nov začetek

Bikom in Levom bi lahko zadnji meseci leta po astroloških napovedih ponudili priložnost za pozitivne premike, vendar se bosta njuni poti do zadovoljstva morda razlikovali. Bik bi lahko največ pridobil z utrjevanjem finančne in osebne varnosti, Lev pa z novimi izzivi, večjo samozavestjo in pogumom za uresničevanje svojih načrtov.

Ne glede na znamenje pa je konec leta lahko tudi čas za pregled dosežkov, premislek o ciljih in odločitev, kaj si želimo odnesti v prihodnje leto. Včasih obilje ne pomeni zgolj več denarja ali poslovnega uspeha, temveč tudi boljše odnose, manj skrbi in več časa za stvari, ki nas osrečujejo. Astrološke napovedi ne zagotavljajo, da se bodo napovedane spremembe zares zgodile, lahko pa so spodbuda, da ostanemo odprti za nove možnosti. Najpomembneje je, da znamo prepoznati priložnosti, ko se pojavijo, in jih izkoristiti na način, ki je skladen z našimi željami ter življenjskimi cilji.

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