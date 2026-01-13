  • Delo d.o.o.
ASTROLOŠKA NAPOVED

Ti horoskopski znaki bodo imeli letos največ denarja

Zvezde napovedujejo leto premišljenih odločitev, finančne rasti in dolgoročnih temeljev.
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
Slika je simbolična. FOTO: Getty Images
K. G.
 13. 1. 2026 | 06:00
3:24
A+A-

Vsak začetek novega leta s seboj prinaša posebna pričakovanja. Marsikdo se v teh dneh sprašuje, kakšne priložnosti, izzive in preobrate mu bo prineslo prihodnje obdobje, še posebej na finančnem področju. Astrološka napoved za leto 2026 kaže, bodo zvezde še posebej naklonjene štirim znamenjem, ki jih čaka leto stabilnosti, premišljenih odločitev in postopne, a trdne rasti.  Letošnje leto bo zaznamovano z gradnjo dolgoročnih temeljev, krepitvijo občutka varnosti in zavedanjem, da materialna stabilnost ni plod naključja, temveč dobrega načrtovanja.

Oven

Ovni bodo med prvimi, ki bodo v letu 2026 občutili močne in pozitivne finančne premike. Njihova energija in odločnost jim bosta omogočili, da bodo hitro prepoznali priložnosti in jih izkoristili. Na poklicnem področju se obetajo nove odgovornosti ali projekti, ki bodo prinesli višje prihodke. Hkrati bodo ovni bolj pozorni pri porabi denarja in bodo postopno gradili stabilne finančne temelje. Pogum za nekonvencionalne poti se bo izkazal za pravilno odločitev. Leto jim bo okrepilo samozavest in potrdilo, da je finančna varnost rezultat pametnih izbir in premišljenega načrtovanja.

Dvojčka

Tudi dvojčke v letu 2026 čaka opazen preobrat na področju financ. Njihova intuicija bo izrazito okrepljena in jim bo pomagala pri sprejemanju odločitev, ki bodo dolgoročno prinašale koristi. Nepričakovane priložnosti bodo pogosto izhajale iz ustvarjalnih projektov ali idej, ki so jih v preteklosti morda podcenjevali. Pomembno vlogo bodo odigrali tudi ljudje, ki bodo dvojčkom nudili stabilnost in podporo ter jim pomagali, da svoje talente postavijo v ospredje. Vse to bo prispevalo h krepitvi njihovih finančnih temeljev. Leto 2026 bo zanje prineslo večje prihodke, boljšo strukturo in notranji mir. 

Rak

Raki bodo v letu 2026 povsem v svojem elementu, saj bo leto spodbujalo varnost, stabilnost in finančno jasnost. Njihova previdna, a hkrati odločna narava jih bo vodila k izjemno premišljenim odločitvam. Na poklicnem področju bodo deležni enakomerne rasti, ki morda ne bo spektakularna, bo pa zanesljiva in trajna. Povišanje plače, napredek pri projektih in dolgoročne naložbe bodo potekali usklajeno. Leto jim bo prineslo občutek trajnega in stabilnega blagostanja.

Škorpijon

Škorpijoni bodo v letu 2026 naredili pomemben korak k finančni zrelosti. Čeprav so pogosto nagnjeni k spontanosti, bo to leto prineslo več resnosti in premišljenosti. Razvili bodo boljši občutek za to, katere naložbe imajo dolgoročen smisel in katerih se je bolje izogniti. Na poklicnem področju bodo znali bolje izkoristiti svoje raznolike talente, kar jim bo prineslo priznanje tudi v finančnem smislu. Obenem bodo preuredili svojo porabo in prepoznali področja, kjer denar po nepotrebnem odteka. Učinkovitejše upravljanje virov jim bo omogočilo večjo varnost in stabilno finančno strukturo.

IZBRANO ZA VAS
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
PROGRAMSKA OPREMA

Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
8. 1. 2026 | 09:24
Promo
Novice  |  Slovenija
OGREVANJE

Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 13:26
Promo
Novice  |  Svet
INOVATIVNO

Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
Promo Slovenske novice12. 1. 2026 | 14:40
Novice  |  Slovenija
POSLOVNI NAJEMN

Legendarna stavba v Ljubljani išče najemnika

Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
12. 1. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Edino, kar lahko obljubimo, je, da bo v prihodnje teh napadov vedno več« (video)

Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
Promo Slovenske novice8. 1. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
ZIMSKI FESTIVAL

Kaj se je dogajalo v zakulisju velike drame?

Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
12. 1. 2026 | 15:46
Promo
Novice  |  Slovenija
Izobraževanje

Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
Promo Slovenske novice9. 1. 2026 | 13:11
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA KNJIGA ROMANA VODEBA

Roman Vodeb: »Če se varanje zgodi, otroci zanj ne smejo izvedeti«

Zakaj Roman Vodeb odsvetuje nudistične plaže za mlade družine
Promo Slovenske novice7. 1. 2026 | 12:27
Novice  |  Slovenija
TELEKOM SLOVENIJE

Telekom sredi največje investicije v svoji zgodovini

Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
8. 1. 2026 | 11:40
Lifestyle  |  Stil
DELOINDOM.SI

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Deloindom.si je zakladnica idej za vaš dom in vrt, strokovnih nasvetov in najnovejših trendov za prijetno bivanje, uspešno prenovo in gradnjo, opremljanje doma in vrtnarjenje.
19. 12. 2024 | 15:48
Promo
Novice  |  Slovenija
ZBIRANJE PONUDB

Kdo bo kupil Uradni list?

Objavljen je oglas za javno zbiranje ponudb za nakup poslovnega deleža v družbi Uradni list Republike Slovenije, d. o. o.
6. 1. 2026 | 08:24
