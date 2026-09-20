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Ti horoskopski znaki imajo neverjetno intuicijo: nevarnost začutijo veliko pred vsemi

Za nekatere ljudi imamo občutek, da jih vodi nadnaravna moč zaznavanja, da nekaj ni v redu, še preden se sploh pojavijo očitni znaki. Po astrološki razlagi naj bi bila ta sposobnost še posebej izrazita pri sledečih horoskopskih znamenjih.
Slika je simbolična. FOTO: Unsplash
Slika je simbolična. FOTO: Unsplash
G. P.
 20. 9. 2026 | 06:00
5:01
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Intuicija je tisti notranji občutek, zaradi katerega se nam včasih zazdi, da nekomu ne gre verjeti, da se razpoloženje v prostoru spreminja ali da se bo nekaj zgodilo, čeprav za to še nimamo jasnih dokazov. Astrologi seveda takšne lastnosti povezujejo tudi s horoskopskimi znamenji. Po lestvici, ki jo je objavil RBC-Ukraine naj bi bili pri zaznavanju skritih namenov, sprememb v vedenju in prvih opozorilnih znakov najmočnejši predvsem vodni znaki.

Rak

Na samem vrhu je rak. Ljudje, rojeni v tem znamenju, naj bi bili še posebej občutljivi na razpoloženje drugih in ozračje okoli sebe. Njihov notranji alarm se pogosto sproži predvsem takrat, ko gre za bližnje ljudi, odnose ali večje življenjske spremembe. Rak naj bi hitro začutil, da se nekdo vede drugače kot običajno, četudi ta oseba še ni povedala, da jo nekaj muči.

Škorpijon

Če rak predvsem začuti spremembo razpoloženja, naj bi imel škorpijon skoraj detektivski občutek za laži in prikrite motive. Hitro opazi, kadar mu nekdo ne pove vsega, kadar se besede in vedenje ne ujemajo ali kadar nekdo nekaj skriva. Po astrološki razlagi naj bi se njegovi sumi presenetljivo pogosto izkazali za pravilne.

Ribi

Ribe veljajo za enega najbolj čustveno občutljivih znakov. Hitro prevzamejo razpoloženje ljudi okoli sebe, zaznajo neizrečena čustva in se pogosto zanesejo na občutek, ki ga niti same ne znajo povsem pojasniti. Prav zaradi te občutljivosti naj bi pogosto vedele, da je nekaj narobe, še preden se pokaže jasen razlog za skrb.

Vodnar

Pri vodnarju intuicija deluje nekoliko drugače. Manj gre za čustva in bolj za sposobnost povezovanja stvari, ki se drugim še ne zdijo povezane. Vodnarji naj bi hitro opazili širši vzorec in zato včasih precej dobro predvideli, kam se bo neka situacija razvila. Njihov »šesti čut« se lahko pokaže kot nenadna ideja ali spoznanje, ki se pozneje izkaže za pravilno.

Devica

Device slovijo po tem, da opazijo podrobnosti, ki jih drugi spregledajo. Prav zato je njihova intuicija morda manj mistična, a nič manj učinkovita. Majhna sprememba glasu, nenavadna beseda ali drugačno vedenje jim lahko nakažejo, da situacija ni povsem takšna, kot se zdi na prvi pogled.

Kaj pa druga znamenja?

Tudi druga znamenja imajo določene sposobnosti, ki lahko krepijo njihovo intuicijo. Tehtnice naj bi zelo dobro brale ljudi in hitro zaznale napetost ali neiskrenost v pogovoru. Težava je predvsem v tem, da svojemu prvemu občutku ne verjamejo vedno. Ker rade pogledajo situacijo z več strani, lahko dolgo premlevajo nekaj, kar so v resnici začutile že v prvem trenutku.

Pri dvojčkih je »intuicija« pogosto posledica izredno hitrega opazovanja. Ujamejo ogromno majhnih informacij, ton glasu, nenavadno pripombo ali spremembo vedenja, nato pa jih skoraj nezavedno povežejo v celoto. Zato se lahko drugim zdi, da so nekaj preprosto vedeli vnaprej.

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Levi naj bi hitro zaznali razpoloženje v družbi in dobro prepoznali trenutke, ko besede nekoga niso povsem iskrene. Njihov občutek je posebej izrazit pri odnosih in družbenih situacijah, kjer hitro začutijo spremembo pozornosti ali vedenja drugih. Strelci velikokrat ravnajo po občutku in znajo presenetljivo dobro »uganiti«, katera smer je prava. Po drugi strani jih lahko njihov prirojeni optimizem tudi zavede. Včasih namreč težko ločijo med resničnim notranjim opozorilom in svojo željo, da bi se stvari iztekle dobro.

Biki imajo dober občutek za pravi trenutek in hitro zaznajo spremembe pri ljudeh, ki jih dobro poznajo, pri drugih pa manj. Njihova intuicija naj bi bila še posebej uporabna pri vprašanjih varnosti, denarja in zaupanja. Kozorogi imajo svoj notranji občutek, vendar mu pogosto ne pustijo do besede. Veliko bolj zaupajo dejstvom, izkušnjam in logiki. Zanimivo pa je, da naj bi bila njihova prva podzavestna ocena ljudi ali okoliščin pogosto precej natančnejša, kot si sami priznajo.

Najslabše naj bi šlo ovnom

Na zadnjem mestu se je znašel oven. Ne zato, ker bi bil povsem brez intuicije, ampak ker se veliko pogosteje zanese na hitro reakcijo, samozavest in impulz. Prav naglica naj bi ga včasih ovirala pri tem, da bi sploh slišal tisti tišji notranji glas, ki ga opozarja, naj nekoliko počaka.

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