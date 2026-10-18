To astrološko znamenje je najbolj zamerljivo, izdaje ne pozabi in ne odpušča

Nekateri ljudje zlahka pozabijo na nesoglasja, medtem ko si drugi dolgo zapomnijo vsako žalitev, razočaranje in prelomljeno obljubo. V astrologiji je eno zodiakalno znamenje še posebej povezano z močnimi čustvi, nezaupanjem in dolgim ​​spominom na prizadeta čustva. To je škorpijon, znamenje, ki ga pogosto opisujejo kot intenzivno, skrivnostno in zelo previdno, ko je treba komu zaupati.

Škorpijoni ne pozabijo zlahka

Ljudje, rojeni v znamenju škorpijona, torej od 23. oktobra do 21. novembra, so znani po tem, da odnose doživljajo zelo intenzivno. Ko nekomu zaupajo, v zameno pričakujejo iskrenost in zvestobo, zato jih lahko izdaja ali nespoštovanje še posebej močno prizadeneta.

Čeprav morda ne pokažejo takoj, kako zelo jih je nekaj prizadelo, bodo pogosto dolgo razmišljali o tem, kaj se je zgodilo. Zato škorpijoni pogosto veljajo za ene najbolj zamerljivih v zodiaku.

Zaupanje jim pomeni vse

Za škorpijone pravijo, da ne spustijo vsakogar zlahka v svoje življenje. Kar nekaj časa lahko, da začnejo nekomu zaupati, in ko je to zaupanje enkrat porušeno, ga je težko ponovno pridobiti.

Zanje opravičilo ni vedno dovolj. Pomembno jim je, da vidijo spremembo v vedenju in da so prepričani, da se ista situacija ne bo ponovila. Zaradi tega se lahko zdijo hladni ali distancirani do osebe, ki jih je razočarala.

Spomnijo se, ko drugi že pozabijo

Medtem ko nekateri ljudje hitro pozabijo neprijetne pogovore in stare prepire, se škorpijoni lahko dolgo spominjajo podrobnosti, ki so jih prizadele. Spomnijo se lahko besed, dejanj in trenutkov, v katerih so se počutili izdane.

To ne pomeni, da se bodo vedno vračali v preteklost ali iskali maščevanje. Včasih se bodo preprosto odločili, da tej osebi ne želijo dati enake priložnosti kot prej. Ko enkrat izgubijo zaupanje, ga je težko ponovno pridobiti.

Ena od lastnosti, ki se v astrologiji pogosto pripisuje Škorpijonom, je sposobnost postavljanja trdnih meja po razočaranju. Namesto novih prepirov se raje umaknejo in zmanjšajo stik z osebo, ki jih je prizadela. Takšna odločitev se lahko drugim zdi nenadna, še posebej, če niso opazili, kako dolgo se je kopičila zamera.