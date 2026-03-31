To bo najsrečnejši dan v aprilu

April vsem znamenjem prinaša svežo energijo, nove začetke in občutek, kot se to običajno spomladi zgodi, da je vse mogoče. Planetarni vplivi bodo prihodnji mesec večinoma ugodni, po pozitivni energiji pa bo še posebej izstopal en dan.

13. april bo poseben dan

Ta datum nosi močno, skoraj usodno energijo. Položaj lune v znamenju rib v povezavi s severnim vozlom obljublja trenutek, ko bo intuicija postala naš najbolj zanesljiv vodnik. Čustva na ta dan ne bodo običajna in vsakdanja, temveč bodo delovala kot notranji kompas, ki bo usmerjal k pravim odločitvam za boljšo prihodnost. Čeprav gre za osovražen ponedeljek, bi lahko bil 13. april usoden dan, v katerem bo najpomembnejše prisluhniti sebi in zaupati notranjemu občutku.

FOTO: Gettyimages

Znamenje rib bo okrepilo domišljijo, empatijo in duhovno povezanost, zato prinaša povečano občutljivost, pa tudi sposobnost jasno videti, kaj si v resnici želimo. Mnogi bodo začutili potrebo, da upočasnijo, se umaknejo in razmislijo o naslednjih korakih, prav v tem se skriva moč 13. aprila. Hkrati se bo Venera, planet ljubezni, nahajala v stabilnem in čutnem znamenju bika. V harmoničnem odnosu bo z Jupitrom v znamenju raka, kar bo še dodatno krepilo občutek varnosti, blagostanja in čustvene izpolnjenosti. Ta kombinacija planetov, pogosto imenovana kozmična dobrota, prinaša priložnosti za srečo v ljubezni in partnerskih odnosih, v družinskih vezeh, financah, materialni stabilnosti in ustvarjalnih projektih, piše portal glossy.