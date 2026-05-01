To je 5 astroloških znakov, ki jih ta mesec čaka prava sreča. Boste med njimi?

Če ste med njimi, se pripravi na dobre novice, nepričakovane priložnosti in morda celo ljubezenski preobrat.

Bik in Lev

Biki boste končno začutili olajšanje. Finance se izboljšujejo, projekti, ki so dolgo stali, se premikajo naprej, v zraku pa je tudi nova romantična energija. Levi boste v središču pozornosti in to vam bo še kako ustrezalo. Priložnosti v karieri in osebnem življenju bodo prihajale same od sebe, pomembno bo le, da jih zgrabite.

Tehtnica in Strelec

Tehtnice čaka notranji mir, ki ga že dolgo iščejo. Odnosi se bodo izboljšali, nekateri pa boste sprejeli pomembno odločitev, ki vam bo odprla nova vrata. Za strelce prihaja obdobje avantur in novih začetkov. Potovanja, nova poznanstva ali celo sprememba življenjske smeri – vse je mogoče.

Ribi

Ribe boste presenetile same sebe. Intuicija bo na vrhuncu, kar vam bo pomagalo pri pravih odločitvah, tako v ljubezni kot pri denarju.

In še nasvet - četudi vaš znak ni na seznamu, to še ne pomeni, da vas te pomladi sreča ne čaka. Le nekoliko več potrpežljivosti bo potrebne, da vas najde.