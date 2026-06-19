To je čakra za moč in voljo, blokira jo nizka samozavest

Čakre so energijska središča v telesu, povezana z različnimi vidiki duhovne zavesti in telesnega delovanja. Beseda čakra v sanskrtu pomeni 'kolo' in se nanaša na kolesa svetlobe oz. energije. Sončni pletež je čakra, povezana z elementom ognja. Na telesni ravni upravlja presnovne in prebavne funkcije. Ko je blokirana, lahko občutimo napihnjenost, bolečine v želodcu in druge prebavne težave. Blokirana je, če imate nizko samozavest, se vam zdi, da nad življenjem nimate nadzora, vam je neprijetno zavzeti prostor, težko poveste svoje mnenje in se izrazite, drugi zlahka vplivajo na vas oz. z vami manipulirajo, težko dosledno sledite intuiciji, se borite z jezo ali potrebo po nadzoru. Vsak človek ima na tem področju določene blokade, svoje moči in šibkosti.

Vsakič, ko se povežemo s svojo osebno močjo, zdravimo to čakro. Pomagajo nam tudi afirmacije, ki potrjujejo moč in voljo, kot sta 'zmorem' in 'sem' ali: »Zmožen/-na sem doseči to, v kar usmerjam energijo. Sem ambiciozen/-na in motiviran/-na. Lahko spustim stvari, ki mi ne služijo. Odločitve sprejemam iz občutka moči. Lahko spregovorim o stvareh, ki me motijo. Božansko sem voden/-na.« Afirmacije so lahko koristne same po sebi, še močnejše postanejo, če smo pozorni na to, kako se ob njih počutimo. Jih izgovarjamo odločno? Se nam zdijo resnične ali imamo občutek, da se pretvarjamo? Tam, kjer se nam zdi, da lažemo ali afirmacija ne ustreza, lahko pogledamo globlje in raziščemo, od kod prihaja občutek.

Vsakič, ko se povežemo s svojo osebno močjo, zdravimo to čakro. FOTO: Massimo Ravera/Getty Images

Eden od načinov, kako se pletež blokira, je izdaja sebe in ugajanje drugim. V vsakdanjem življenju izgubimo moč, stvari se nam začnejo ponavljati. Zdi se nam, da ne moremo napredovati, kot bi si želeli in čutimo, da bi lahko. Dajemo obljube sebi in drugim, a jih ne izpolnimo. Zato se začnemo počutiti, kot da nismo sposobni doslednosti. Ta vzorec lahko začnemo spreminjati z manjšimi cilji. Namesto da si zadamo prebrati celo knjigo v enem dnevu, se zavežemo, da bomo prebrali eno stran. Namesto da bi želeli spremeniti vse odnose in dinamike naenkrat, začnemo počasi.

Najprej izberimo najmanjši cilj. Kozarec vode zjutraj. Nekaj vrstic v dnevniku. Pet minut meditacije. Cilj naj bo čim bolj dosegljiv. Ko vadimo izpolnjevanje majhnih obljub sebi, lahko to energijo širimo naprej. Zdravljenje te čakre pogosto vključuje pogled na odnose in prepoznavanje, kje moč dosledno predajamo drugim. To pomeni, da jo prepustimo nekomu drugemu, namesto da bi ga usmerili k njegovi moči ali se oddaljili, ko nam poskuša odvzeti našo. Vsak odnos, pretekli ali sedanji, ima energijsko vez oziroma navezanost. Močnejša je povezava, tesnejša in bolj zapletena je ta vez. Kadar nas določeni odnosi nenehno izčrpavajo, oddaljujejo od naše moči ali ponavljajo stare vzorce, bomo morali to vez sproščati večkrat.