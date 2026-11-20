Stres, tesnoba in občutek, da imamo vsega preveč, so marsikomu dobro znani. Ko nas preplavijo skrbi, pogosto začnemo dihati hitreje in plitveje, ne da bi to opazili. A prav dihanje nam lahko pomaga, da se umirimo. Ena najpreprostejših metod je t. i. kvadratno dihanje, ki ga lahko izvajamo skoraj povsod. Ime je dobilo po štirih enako dolgih korakih, ki spominjajo na stranice kvadrata. Vaja je preprosta. Najprej štiri sekunde počasi vdihujemo skozi nos in opazujemo, kako se trebuh dviguje. Nato za štiri sekunde zadržimo dih. Sledi štirisekundni izdih skozi usta, pri katerem se trebuh sprosti. Na koncu še enkrat za štiri sekunde zadržimo dih. Zaporedje ponavljamo v umirjenem ritmu, po možnosti od pet do deset minut. Pomembno je, da ne hitimo in da dihanje ostaja prijetno. Če nam zadrževanje diha povzroča nelagodje ali omotico, vajo prekinemo oziroma skrajšamo posamezne korake.

Enakomerno in zavestno dihanje lahko pomaga zmanjšati občutek napetosti ter spodbuja sprostitveni odziv telesa, zato je kvadratno dihanje priročen zaveznik pred zahtevnim sestankom, javnim nastopom ali po napornem dnevu. Za nekaj trenutkov miru ne potrebujemo posebnih pripomočkov, le pozornost, usmerjeno v lasten dih.