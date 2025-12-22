To je kovina ljubezni: kako nas prizemlji, razbremeni in okrepi intuicijo

Baker pogosto dojemamo kot kovino, ki prevaja. Ne le toplote in elektrike, ampak tudi tiste naše nevidne tokove - razpoloženje, vibracijo, notranji mir. Predvsem je pomembno, da pomaga prevajati energijo. Ko ga nosimo, imamo občutek, da nas prizemlji in hkrati premakne energijo iz glave v telo. Laže se zberemo, laže ostanemo v trenutku. Okrepi intuicijo in zaznavanje. Veliko ljudi ga povezuje z boljšim občutkom za subtilne zaznave. Kot da se povezava z notranjim glasom malo odpre in postane jasnejša. Dvigne nam samozavest in nas zaščiti pred težo okolice.

Bakru pripisujejo, da pomaga uravnati naše vibracije in odbijati negativno. Ko ga nosimo nekaj dni, se lahko počutimo bolj stabilno. Uravna čustva in telo – ko je telo bolj pretočno, se tudi čustva laže umirijo. Hkrati podpira manifestacijo obilja. Pogosto ga povezujemo z blagostanjem in optimizmom. Da nam več poguma za odločitve, več vere, da zmoremo. Pomaga nam spuščati jezo in zamere. Ker ga opisujejo kot toplo kovino, mu pripisujejo sposobnost, da iz telesa potegne odvečno napetost. Po domače: da nas razbremeni. Nekateri mu pravijo celo kovina ljubezni, ker je opomnik, da se sprejmemo, sprostimo in v odnosih ne zdrsnemo v otopelost.

Preden ga nosimo za energijo, ga očistimo. Najbolj enostavno ga speremo pod toplo vodo, dodamo malo soli in limoninega soka, potopimo na hitro v mešanico, nato speremo. In ko si ga nadenemo, si v mislih jasno rečemo, kaj želimo: mir, pogum, zaščito ali več lahkotnosti.